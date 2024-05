La actriz Eiza González fue el centro de los reflectores al asistir a la fiesta BAFTA TV de British Vogue x Netflix, en el Hotel Mayfair de Londres.

Se robó todas las miradas con un look aparentemente sencillo, pero poderoso. Usó un bodysuit de encaje blanco. La prenda tenía algunos bordados de flores y dejó a la vista su lencería blanca.

A su body de transparencias, añadió un pantalón ancho de cuero y sandalias negras, destacando su silueta delgada. Llevó un maquillaje de apariencia natural, donde su piel radiante fue protagonista.

Eiza Gonzalez. Photo © 2024 REX Features/Shutterstock /The Grosby Group

El evento al que asistió Eiza González se realizó después de que cautivara en la alfombra roja de la MET Gala, organizada por Vogue en el Metropolitan Art of Museum de Nueva York.

Deslumbró a todo el mundo al usar un vestido de Del Core y joyas de Cartier para la temática “Sleeping Beauties: Reawakening Fashion”, el para muchos fue el mejor vestido del evento. La prenda era de diferentes tonos de rosa y tenía varias capas acomodadas de forma que parecía una flor.

Eiza González dijo que su atuendo está inspirado en la orquídea, una planta nativa de México que representa su herencia. Agregó que el collar de Cartier emula una base de un campo verde y se inspiró en las pinturas del Renacimiento para el look final.

La actriz de 34 años se hizo viral en la MET Gala luego de que dijera que ama a su país y ama representarlo, pero que a veces no siente ese mismo cariño de regreso.

El comentario surgió porque le preguntaron: “¿Qué es lo que más te gusta de la MET Gala? Convivir con todos. Realmente ver los vestidos, pasarla bien. Siempre, como lo he dicho toda la vida, me siento muy orgullosa de ser mexicana. Ehhh… A veces no siento el mismo amor de regreso, pero yo muy contenta de venir aquí. De representar a mi gente”.

Agregó que, a pesar de los comentarios, sigue enfocada en lo que se tiene que enfocar. Decenas de fanáticos acudieron a sus redes sociales para dejarle mensajes de apoyo y reiterarle que en México están orgullosos de que los represente.

En entrevista con la revista InStyle, confesó que le han negado papeles por ser “demasiado atractiva”.

“Recuerdo que dijeron en tantos proyectos: ‘Ella es demasiado bonita para el papel. Es demasiado atractiva’”.

Eiza González agregó que tuvo una crisis de identidad durante mucho tiempo y que incluso consideró afeitarse la cabeza y cubrirse más para parecer menos atractiva. También habló sobre los estereotipos que predominan en Hollywood sobre las mujeres latinas.

“Pasé por muchos problemas con mi cuerpo, con mis curvas, con mi apariencia. Fue realmente difícil. Simplemente creo que es una idea demasiado sexualizada lo que se piensa de una mujer latina. Es tan decepcionante y tan patético”, dijo.