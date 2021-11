El emblemático Teatro Chicago cumple 100 años

El Teatro de Chicago celebra su centenario el 26 de octubre de 2021. En honor a este aniversario, la alcaldesa Lori E. Lightfoot emitió una proclamación reconociendo el día de mañana de Chicago diciendo:

“El teatro es fundamental para la vida y la cultura de Chicago, ya que nuestras producciones atraen multitudes de todo el mundo y generan inspiración y conversaciones interesantes. Durante los últimos 100 años, The Chicago Theatre ha contribuido a esta reputación iluminando State Street con espectáculos y películas fantásticos. Estoy emocionada de desearle al Teatro un feliz 100 aniversario y celebrar el Día del Teatro de Chicago mientras nos embarcamos en otro próximo siglo de entretenimiento en nuestra ciudad".

Conocido como "El Teatro Maravilla del Mundo" cuando se inauguró el 26 de octubre de 1921 como un lujoso palacio de cine, Balaban & Katz's Chicago Theatre es un lugar emblemático de la ciudad de Chicago y figura en el Registro Nacional de Lugares Históricos. La película muda de 1921, "El letrero en la puerta", protagonizada por Norma Talmadge, fue el primer evento que se llevó a cabo en el icónico teatro. Una orquesta de 50 músicos acompañó la película, con Jesse Crawford en el poderoso órgano de tubos Wurlitzer. Un personal de 125 acomodadores recibió a los invitados en el teatro de más de 3,000 asientos, con un precio de entrada que oscilaba entre los 25 y los 50 centavos, según la hora del día en que llegaran.

Desde entonces, The Chicago Theatre ha albergado a las estrellas, películas y producciones más importantes del mundo, incluidas Allman Brothers Band, Arcade Fire, Jack Benny, Harry Connick Jr, Brett Eldredge, Duke Ellington, Aretha Franklin, Indigo Girls, Benny Goodman, Alicia Keys, David Letterman, Madonna, Sebastian Maniscalco, John Mulaney, Oasis, Dolly Parton, Prince, Diana Ross, Tedeschi Trucks Band, Van Morrison, Eddie Vedder, Widespread Panic, Wilco, Robin Williams y más.

Construido en estilo barroco francés, el exterior del lugar presenta una réplica en miniatura del Arco del Triunfo de París esculpida sobre su marquesina de State Street. El gran vestíbulo sigue el modelo de la Capilla Real de Versalles y está rodeado por paseos de galería en los niveles del entrepiso y del balcón. La gran escalera sigue el modelo de la Ópera de París y asciende al Gran Balcón.

El letrero vertical "C-H-I-C-A-G-O" del lugar, que ha mantenido a State Street iluminada durante 100 años, es un hito en sí mismo con casi seis pisos de altura y uno de los símbolos más reconocibles de la ciudad de Chicago.

Adquirido por MSG Entertainment en 2007, The Chicago Theatre es parte de la cartera de MSG Entertainment de lugares de clase mundial, que también incluye el Madison Square Garden de Nueva York, el Teatro Hulu en el Madison Square Garden, el Radio City Music Hall y el Beacon Theatre.

Los próximos espectáculos en el Chicago Theatre incluyen Big Time Rush, Elvis Costello, Brett Eldredge, Chelsea Handler, Barry Manilow, Andrew Schulz, Will Smith, She & Him, Tedeschi Trucks Band, Widespread Panic y el regreso del teatro navideño familiar. Night Before… ”por Cirque du Soleil.

Con información de Choose Chicago.