El Festival de Comida y Vino de South Beach, Miami está de regreso

Miami, 27 ene (EFE).- El Festival de Comida y Vino de South Beach (SOBEWFF) de Miami regresa este año del 24 al 27 de febrero con más de 80 eventos y una cena homenaje al popular chef y presentador de televisión estadounidense Guy Fieri, que tendrá al cocinero español José Andrés como maestro de ceremonias.

La 21 edición de este festival gastronómico con fines benéficos se espera que acoja a más de 45.000 personas en sus actos culinarios, entre cenas exclusivas, fiestas, degustaciones de comida y vinos, clases magistrales y seminarios.

La cena homenaje a Fieri y a los empresarios Bill Deutsch (fundador de la empresa vinícola alemana DFWS) y Peter Deutsch (gerente general de la bodega francesa Georges Duboeuf) tendrá al reconocido chef español José Andrés como maestro de ceremonias.

La cena homenaje tendrá lugar el 26 de febrero en el hotel Loews Miami Beach y el precio del cubierto será de 550 dólares.

Empresario, autor y popular presentador de televisión, Guy Ramsay Fieri, de 54 años, es ganador de un premio Emmy y ampliamente conocido por sus series de televisión en Food Netword.

"No es solo un chef, sino que ha sabido crear una cultura frenética de amantes de la comida" y "llegado al corazón de millones de personas con su enorme apetito y gran personalidad", destacó la organización de SOBEWFF.

El menú tributo dentro del festival, el mayor escaparate gastronómico de Estados Unidos, será confeccionado por un selecto grupo de maestros de fogones: Maneet Chauran, Scott Conant, Frederic Delaire, Alex Guarnaschelli, Antonia Lofaso, Aaron May, Marc Murphy, Christian Petroni y Michael Voltaggio.

Todos los platos, así como el postre, irán maridados con vinos especiales para esta ocasión, aunque no se desvelado todavía cuál será el menú.

Previo a la cena, los invitados disfrutarán de una recepción a base de cócteles y aperitivos.

Los organizadores esperan que unas 45.000 personas pasen por los diferentes actos programados, como la fiesta para carnívoros Red Stripe Burger Bash, Tacos & Tequila, las serie Intimate Dinners, la cata de vinos Wines Spectator's Best of The Best, con precios que van de los 250 dólares en adelante.

La vigésimo primera edición contará con más de 400 expertos de la industria de la alimentación y trae un programa a las "playas de Miami Beach con una variedad de nuevas propuestas que impresionarán", dice el programa de actos.

Eje de la feria, como todos los años previos a la pandemia, será el Goya Food's Grand Tasting Village, al aire libre, en la playa, bajo enormes carpas instaladas el fin de semana en la arena, que es desbordada por una riada de ávidos aficionados a la cocina y el trasiego de vinos. El precio de la entrada: 250 dólares.

El festival, dependiente de la Universidad Internacional de Florida (FIU), está patrocinado por cerca de 200 empresas, como el canal Food Network, Capital One, Goya o el New York Times, entre otros. EFE

