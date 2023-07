¿Planeas viajar a España, Francia o Italia? Para el año 2024 será necesario que cuentes con un registro de permiso de viaje ETIAS para poder hacerlo.

ETIAS es el nuevo Sistema de Información y Autorización de Viajes de la Unión Europea. Fue creado como medida de seguridad, control fronterizo, para reducir la inmigración indocumentada y “simplificar” el proceso de autorización de entrada. Se espera que esté listo en 2024.

El registro en este sistema será un requisito para que mexicanos y estadounidenses visiten los 26 países que componen el Espacio Schengen. También deberán registrarse todos los ciudadanos exentos de una visa que quieran hacer turismo o negocios en esas naciones.

¿Qué es ETIAS?

ETIAS no es ni será una visa. Es una autorización de viaje, parecida a la eTA de Canadá, cuyo fin es tener información básica de los pasajeros que entran por avión por motivos de seguridad y se tramitará en cuestión de minutos por internet.

“El sistema ETIAS someterá a un control de seguridad detallado a cada solicitante para determinar si se le autoriza la entrada a cualquier país del espacio Schengen. Debido al hecho de que los ciudadanos de países que no necesiten un visado para viajes de una duración máxima de 90 días dentro de la UE no están obligados a pasar por un largo trámite para la solicitud de un visado, ETIAS se asegura de que estas personas no supongan un riesgo para la seguridad”, explican.

Este sistema de autorización de viaje recopilará, realizará un seguimiento y actualizará los datos necesarios relacionados con visitantes con el fin de determinar si es segura su entrada a los países del espacio Schengen.

¿Qué países conforman el Espacio Schengen?

El Espacio o Zona Schengen está conformada por países que reconocen la supresión de las fronteras internas entre ellos.

Incluye a: Alemania, Austria, Bélgica, Dinamarca, Eslovaquia, Eslovenia, España, Estonia, Finlandia, Francia, Grecia, Hungría, Islandia, Italia, Letonia, Luxemburgo, Noruega, Países Bajos, Polonia, Portugal, República Checa, Suecia y Suiza.

Motivos de viaje para tramitar ETIAS en 2024

ETIAS de ninguna manera será un permiso para trabajar. La autorización de viaje será para entrar con motivos de turismo, negocios, visita médica y de tránsito.

¿Cómo se tramitará y cuáles serán los requisitos?

Quienes deseen tramitar esta autorización de viaje, deberán contar con un pasaporte válido vigente, una dirección de correo electrónico y una tarjeta de débito o crédito.

Los viajeros deberán completar un formulario (que estará disponible en línea) con sus datos biográficos como nombre, fecha de nacimiento y país. También datos de su pasaporte y preguntas de seguridad y salud.

“La mayoría de solicitudes ETIAS serán procesadas en cuestión de minutos. Todas las solicitudes serán comparadas con bases de datos de seguridad como SIS, VIS, Europol Data e Interpol. El sistema ETIAS tiene sus propias normas de evaluación así como una lista de alertas que contribuirán a la identificación de viajeros que podrían presentar alguna amenaza” explican.

Los solicitantes recibirán por e-mail la aprobación o la justificación por la que se negó el permiso, aunque ya se haya realizado el pago.

Se estima que el costo será de 7 euros, aunque podrían realizarse modificaciones en el precio en cuanto entre en vigor el registro. Los menores no deberán pagar ninguna tasa.

Después de obtener la inscripción al programa, los viajeros podrán ingresar a la Unión Europea durante los tres años siguientes, todas las veces que requiera la persona, o hasta que su pasaporte expire, lo que pase primero.

ETIAS estaría vinculado a tu pasaporte. Al momento de tu viaje, la aerolínea verificará que cuentas con él para que puedas abordar el avión; de lo contrario, pueden negarte la entrada.

¿De cuántos días será la estancia con ETIAS?

“ETIAS para ciudadanos mexicanos estará disponible para todos los viajeros elegibles que planeen visitar Europa por estancias de hasta 90 días. Si el viaje a Europa excede los 90 días dentro de un período de 180 días, los viajeros deberán solicitar una visa Schengen para estas estancias más largas”, anotan.

¿Quiénes deberán tramitar un permiso ETIAS?

Quienes pertenezcan a las siguientes naciones:

México

Estados Unidos

Albania

Antigua and Barbuda

Argentina

Australia

Bahamas

Barbados

Bosnia y Herzegovina

Brasil

Brunei

Canadá

Chile

Colombia

Costa Rica

Dominicana

El Salvador

Georgia

Granada

Guatemala

Honduras

Hong Kong S.A.R*

Israel

Japón

Kiribati

RAE de Macao*

Malasia

Islas Marshall

Mauricio

Micronesia

Moldavia

Montenegro

Nauru

Nueva Zelanda

Nicaragua

macedonia del norte

palaos

Panamá

Paraguay

Perú

San Cristóbal y Nieves

Santa Lucía

San Vicente

Samoa

Serbia

Seychelles

Singapur

Islas Salomón

Corea del Sur

Taiwán **

Timor Oriental

Tonga

Trinidad y Tobago

Tuvalu

Ucrania

Emiratos Árabes Unidos

Uruguay

Venezuela