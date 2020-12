Errores que cometes al viajar a Estados Unidos por primera vez

Viajar a Estados Unidos por primera vez puede ser sencillo si cumples con todos los requisitos y reglas que imponen las autoridades del país para los turistas extranjeros y evitar algunos errores.



La Unión Americana cuenta con destinos para todo tipo de gustos, desde playas, bosques y montañas nevadas para los amantes de la naturaleza, hasta museos, salas de conciertos y universidades para quienes buscan un viaje cultural.

Estados Unidos recibe a casi 80 millones de visitantes internacionales cada año. Los estados más visitados son Nueva York, Florida y California, de acuerdo con Share America.

Antes de llegar al país debes recordar que todo ingreso debe ser autorizado por las autoridades migratorias estadounidenses, de lo contrario corres el riesgo de ser detenido o deportado.

No revisar tus documentos de viaje

Para ingresar a la Unión Americana es necesario tener una vigencia restante en el pasaporte de al menos seis meses y la visa de turista también vigente. Revisa si el país de tu procedencia está exento del requisito de visa, pero si eres mexicano es seguro que necesitarás una.

Si vas a viajar a más de 40 kilómetros de distancia de la frontera o si tu estancia durará más de 30 días, tendrás que tramitar el permiso I-94 al llegar a un puerto de entrada. El costo es de sólo 6 dólares (120 pesos mexicanos) y se puede comenzar el trámite por internet.

No contar con alguno de estos documentos provocará que las autoridades de Aduanas te nieguen el ingreso al país aunque tengas comprados vuelos, hospedaje o tours.

Thinking of holiday travel this year? Before you decide, make sure you understand the added risks and responsibilities. Check the COVID-19 information for your destination at https://t.co/JeUUxsLC0G and review the latest @CDCgov guidance. pic.twitter.com/SgN7xxTJqs