El otoño ha llegado a Estados Unidos , trayendo consigo una paleta de colores vibrantes, temperaturas más frescas y la oportunidad perfecta para explorar algunos de los destinos más impresionantes del país. Ya sea que desees deleitarte con la belleza natural de los parques nacionales, sumergirte en la cultura de las ciudades históricas o saborear las delicias culinarias de la temporada, Estados Unidos ofrece una amplia variedad de experiencias de viaje durante esta época del año.

A continuación, te presentamos una selección de los mejores destinos para visitar en Estados Unidos en otoño.

1. Nueva Inglaterra: El Espectáculo de las hojas otoñales

No hay lugar como Nueva Inglaterra para experimentar la magia de las hojas que cambian de color en otoño. Los estados de Vermont, Nueva Hampshire, Massachusetts y Maine se visten con colores brillantes de rojo, amarillo y naranja, creando un paisaje espectacular. Viaja por la región en automóvil o a bordo del famoso tren "The Vermonter" para disfrutar de las impresionantes vistas. Además, no te pierdas la oportunidad de degustar sidra de manzana fresca y disfrutar de la calidez de las posadas históricas.

2. Parque Nacional de Yellowstone: Naturaleza en su Plenitud

El Parque Nacional de Yellowstone es un destino imperdible en cualquier época del año, pero el otoño lo dota de un encanto adicional. Las multitudes de turistas disminuyen, lo que significa que puedes explorar los géiseres, las fuentes termales y la rica vida silvestre en un entorno más tranquilo. Además, las águilas calvas y los alces están en su mejor momento, brindando oportunidades excepcionales para la observación de la fauna. Prepárate para ser testigo de los vibrantes colores otoñales que rodean el parque.

3. Ciudad de Nueva York: Otoño en la Gran Manzana

La Ciudad de Nueva York cobra vida de una manera única en otoño. El Central Park se convierte en un mosaico de colores, y los icónicos rascacielos se recortan contra un cielo más claro. Pasea por las calles de la ciudad para disfrutar del ambiente y visita las numerosas festividades que tienen lugar, como el desfile de Halloween y la maratón de Nueva York. Además, los restaurantes ofrecen menús de temporada con ingredientes frescos y deliciosos.

4. Asheville, Carolina del Norte: Un Tesoro Oculto en las Montañas Blue Ridge

Si buscas un destino tranquilo en medio de la belleza natural del otoño, Asheville es la elección perfecta. Ubicada en las Montañas Blue Ridge de Carolina del Norte, esta ciudad es famosa por sus paisajes montañosos y su rica cultura artística. Explora el Biltmore Estate, la mansión más grande de Estados Unidos, rodeada de jardines impresionantes. Además, disfruta de caminatas escénicas por los senderos de los Apalaches y déjate cautivar por el encanto de esta joya escondida.

5. Santa Fe, Nuevo México: Colores del Suroeste

Santa Fe se viste con tonos ocre, rojo y dorado en otoño, creando un ambiente encantador en el corazón del suroeste de Estados Unidos. Esta ciudad única es conocida por su arquitectura de adobe, su vibrante escena artística y su gastronomía deliciosa. Explora el Mercado de Santa Fe para descubrir arte local y artesanías únicas. Además, visita los bosques cercanos para disfrutar de caminatas entre los árboles dorados y las vistas panorámicas de las montañas Sangre de Cristo.

Estos destinos ofrecen una amplia gama de experiencias para disfrutar del otoño en Estados Unidos. Ya sea que prefieras la belleza natural de Nueva Inglaterra, la emoción de la Ciudad de Nueva York o la tranquilidad de Asheville y Santa Fe, este país tiene mucho que ofrecer durante la temporada de otoño.