Una familia encontrada muerta en agosto en el Bosque Nacional Sierra, en California, falleció por el intenso calor y deshidratación, de acuerdo con un informe publicado este jueves por las autoridades locales.

John Gerrish, Ellen Chungung, su hija de un año de edad y su perro realizaron una caminata por la reserva californiana a mediados de agosto pasado.

Luego de varios días sin reportarse, un amigo de los padres reportó que la familia estaba desaparecida y solicitó su búsqueda en el bosque.

Las autoridades localizaron los cuerpos de las tres personas y la mascota el pasado 17 de agosto, en una zona llamada Devil's Gulch, a casi kilómetro y medio de su automóvil. Sin embargo, no se tenía certeza sobre la causa de la muerte luego de la primera autopsia.

En las primeras investigaciones, los oficiales del condado de Mariposa indagaron si las muertes estabas involucradas con la exposición a gases tóxicos por las minas abandonadas que existen en la zona o si la familia había fallecido por beber agua contaminada del río en el Bosque Nacional Sierra.

BREAKING: The deaths of John Gerrish, his wife, Ellen Chung & their 1yo daughter on a hiking trail were caused by hyperthermia and probable dehydration due to the heat, per @MariposaSheriff, adding their dog’s cause of death undetermined but likely linked to heat pic.twitter.com/0AX3NEB9qC