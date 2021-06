Fotos: Inauguran Avengers Campus en Disneyland Resort: lo que debes saber

ANAHEIM, California (2 de junio de 2021) – Los Superhéroes se reunieron para celebrar la memorable dedicación del Avengers Campus el miércoles por la noche en una ceremonia épica en Disney California Adventure Park. El Director General o CEO de Disney Bob Chapek desveló la nueva área temática, que abrirá sus puertas al gran público el 4 de junio de 2021 en Disneyland Resort, acompañado de Iron Man, Spider-Man, Captain America, Captain Marvel y Black Panther, entre otros.

En un evento emitido en vivo vía “streaming”, Chapek fue acompañado por el Director de Experiencias y Productos de Disney Parks Josh D’Amaro y Presidente de Marvel Studios/Director Creativo de Marvel Kevin Feige, además de Paul Rudd, estrella de los filmes de “Ant-Man”, Anthony Mackie, protagonista de la nueva exitosa serie de Disney+ “The Falcon and the Winter Soldier” y el director y actor de “Iron Man” Jon Favreau. Todos se congregaron frente al Cuartel General de los Vengadores o Avengers Headquarters cerca del radiante Quinjet.

Los invitados al evento fueron los primeros en crear sus propias experiencias heroicas en el área temática, encontrándose con Superhéroes y lanzando telarañas igual que Spider-Man en la nueva atracción WEB SLINGERS: A Spider-Man Adventure.

“De parte de nuestro elenco de Superhéroes, no podría estar más entusiasmado de recibir a nuestros invitados a esta nueva y épica área temática”, dijo Ken Potrock, presidente de Disneyland Resort. “Al igual que los Vengadores se unieron por el bien común, Disneyland Resort está preparado para unirse con Anaheim y el sur de California para relanzar el turismo, reconstruir la economía y fortalecer nuestras comunidades”.

Avengers Campus, una área temática completamente nueva, está dedicada a descubrir, reclutar y entrenar a la nueva generación de Superhéroes. Los visitantes pueden unirse a los Avengers y sus aliados para hacer realidad sus sueños superheroicos en este recinto que combina innovación, historia y diversión para todas las edades. Una vez los visitantes entran en el Avengers Campus, se sumergen en la aventura que acontece a su alrededor y en las interacciones con los Avengers y sus aliados.

Foto: ADNOVA/Disneyland Latino

La nueva área fue diseñada por Walt Disney Imagineering en colaboración con los equipos que guiaron la franquicia de Avengers.

El Avengers Campus reúne a los Héroes Más Poderosos de la Tierra por el bien común y congrega a todos los reclutas para unirse a la aventura con los Avengers y sus aliados; lanzar telarañas con Spider-Man, degustar comida y bebida innovadoras; y formar parte de un universo mayor. Los niños, niñas y visitantes de todas las edades descubren sus poderes al tiempo que se cruzan con algunos de sus Superhéroes favoritos con el objetivo de vivir su propia historia heroica.

Los visitantes tienen la oportunidad de observar a Spider-Man volteando por encima del Avengers Campus desafiando a la gravedad, con proezas acrobáticas nunca vistas antes en un parque Disney. Justo después toca subirse a la nueva atracción WEB SLINGERS: A Spider-Man Adventure, que los llevará a una aventura interactiva. Y eso es solo el principio. Los visitantes pueden entrenarse con Black Panther y las guardaespaldas de élite de Wakanda, las Dora Milaje; ayudar a rescatar a los Guardianes de la Galaxia de la Fortaleza del Coleccionista; encontrarse con Superhéroes (y villanos); y vivir emocionantes victorias de los Avengers frente a sus rivales. Aquellos que deseen hacerse con provisiones para su siguiente misión las encontrarán en Pym Test Kitchen featuring Impossible™.

Mientras exploran Avengers Campus, los reclutas puede que se encuentren con Iron Man luciendo su nueva armadura, la Mark 80. Ant-Man y The Wasp, junto con Okoye, aparecen por primera vez en Disneyland Resort, mientras que Doctor Strange entrena a los reclutas en las artes místicas y lo hace en su Santuario Ancestral o Ancient Sanctum. Black Widow, Black Panther, Thor, los Guardianes de la Galaxia, Captain America y Captain Marvel son otros de los Superhéroes que forman parte de la aventura.

Adéntrate a un nuevo lugar del universo

Las puertas del Avengers Campus dan la bienvenida a todos los Vengadores, sus aliados y sus nuevos reclutas. Tony Stark cedió el terreno, antaño uno de los complejos de Stark Industries, para que se convirtiera en el lugar donde entrenar a la próxima generación de Superhéroes.

La historia de este lugar se muestra con una máxima atención al detalle: Avengers Campus está integrada de diversas localizaciones heroicas, cada una auspiciada por un Vengador diferente o su aliado, quienes comparten sus poderes, tecnología y conocimientos exclusivos con los reclutas. Se trata de espacios galácticos, lugares místicos, arquitectura moderna y tecnología elegante, siempre desde una perspectiva optimista y mirando al futuro.

La primera localización clave, la Worldwide Engineering Brigade, también conocida como WEB (Brigada Mundial de Ingeniería por sus iniciales en inglés), es donde innovadores brillantes como Peter Parker han sido reunidos bajo un mismo techo por Tony Stark para inventar nuevas tecnologías y equipar a la gente corriente para que se transformen en héroes. WEB es el hogar de WEB SLINGERS: A Spider-Man Adventure, la primera atracción de recorrido móvil interno protagonizada por el icónico Súperheroe.

El Avengers Headquarters (Cuartel General de los Vengadores), enclavado en el corazón del área temática, es un edificio icónico en el que los visitantes pueden observar a los Vengadores en plena acción, listos para triunfar. Un Quinjet resplandeciente está situado en su tejado y ejerce de referencia del recinto.

Foto: ADNOVA/Disneyland Latino

Lanza telarañas con Spider-Man y únete a los Guardianes de la Galaxia

Tom Holland repite su papel de Peter Parker en la nueva atracción WEB SLINGERS: A SpiderMan Adventure. Esta aventura novedosa y de acción sin fin invita a los visitantes a demostrar sus habilidades lanzando telarañas, algo que se logra gracias a una tecnología innovadora adaptada especialmente para esta atracción. La misión: formar equipo con Spidey y ayudar a capturar a los Spider-Bots descontrolados antes de que causen más caos en el Campus. Durante una sesión de bienvenida en WEB, Peter Parker y los aspirantes a inventores animan a los visitantes a ponerse sus gafas 3D con el fin de probar su invento más reciente, el vehículo WEB Slinger, que permite lanzar telarañas como Spider-Man y experimentar lo que significa tener superhéroes.

Esta atracción para toda la familia combina decorados físicos con escenarios virtuales que llevan a los nuevos reclutas a través de una aventura interactiva. No hay un mínimo de altura para poder subir a esta atracción, lo que permite que los aspirantes a héroes más jóvenes también puedan disfrutarla. Para poder formar parte de WEB SLINGERS: A Spider-Man Adventure, los visitantes deben acceder a la espera virtual que solo es accesible a través de la aplicación móvil de Disneyland*.

Acechando desde las alturas aparece la ciudadela inmensa de Guardians of the Galaxy – Mission: BREAKOUT!, una de las atracciones favoritas de Disney California Adventure desde que se inauguró en 2017. Los visitantes son los protagonistas de esta aventura musical durante la cual ayudan a rescatar a la pandilla de renegados galácticos. Taneleer Tivan, también conocido como el Coleccionista, ha reunido en la Tierra a esta colección única de fauna, reliquias y especies fantásticas de todo el universo. Desgraciadamente, Star-Lord, Gamora, Rocket, Drax y Groot se convirtieron en parte de la “colección” de Tivan y están cautivos en su Fortaleza. Para rescatar a los Guardianes hará falta el caos más escandaloso, música inspirada en las bandas sonoras de la película y una emocionante caída en picado.

Foto: ADNOVA/Disneyland Latino

Por primera vez: Ant-Man y The Wasp se unen a un mundo repleto de héroes

A lo largo del Avengers Campus, los Superhéroes se reúnen de forma más emocionante que nunca.

En los Avengers Headquarters, los visitantes tienen ocasión de ver a algunos de sus héroes favoritos como Captain America, Black Panther y Black Widow reunidos con el fin de supervisar el recinto. O puede que observen a Spider-Man desafiando la gravedad mientras voltea por el aire a 18 metros de altura (de 60 a 65 pies) por encima del tejado del edificio de WEB. Tras estas acrobacias impresionantes, Spider-Man se desliza por el edificio para saludar y conocer a los nuevos reclutas.

Los nuevos reclutas en el Avengers Campus pueden vivir encuentros heroicos con Iron Man y su nueva armadura, además de Captain Marvel, Captain America, Black Widow, Ant-Man y the Wasp, Doctor Strange, los Guardianes de la Galaxia, Black Panther y Thor. Para algunos de ellos esta es la primera vez que aparecen en el parque. Los reclutas pueden entrenar con las guardaespaldas leales de Black Panther, las Dora Milaje, con el fin de descubrir la sabiduría de Wakanda y lo que significa formar parte de esta guardia real de élite. Okoye, la líder de las Dora Milaje, debuta por primera vez en un parque Disney liderando su entrenamiento.

Los visitantes, mientras exploran las ruinas del Santuario Ancestral o Ancient Sanctum, pueden aprender secretos misteriosos de la mano de Doctor Strange y descubrir artefactos ancestrales y mágicos. Doctor Strange entrena a los reclutas en las Artes Místicas haciendo que su santuario ancestral cobre vida a través de hechizos poderosos. Por la noche, el Ancient Sanctum resplandece aún más gracias a los colores y las luces majestuosas que vibran con energía mística.

El malvado Supervisor o Taskmaster, de la nueva película “Black Widow (Viuda negra)”, aparece en un parque Disney por primera vez, y lo hace en Avengers Campus. Las habilidades del Supervisor incluyen reflejos fotográficos y el poder replicar fácilmente los movimientos y estilos de pelea de los Superhéroes, lo que lo convierte en un rival de altura para los héroes de Campus. “Black Widow” se estrenará el 9 de julio de 2021 simultáneamente en cines y en Disney+ a través del Premier Access tras un pago adicional único.

Las Partículas Pym crean pequeñas delicias y grandes bocados

Cuando es hora de tomar un respiro de tanto acto heroico, varios nuevos restaurantes ofrecerán sustento, en ocasiones al aire libre, el mejor lugar para ver en acción a los Superhéroes. Para aquellos reclutas que siempre estén en marcha, la aplicación Disneyland** ofrece la opción de pedido móvil dentro del Avengers Campus. Los platos de los menús están sujetos a disponibilidad.

Pym Test Kitchen featuring Impossible™: Del mismo modo como Ant-Man y The Wasp usan sus “Partículas Pym” para hacer aumentar y reducir de tamaño todo lo que quieran, Pym Test Kitchen ha empleado esa ciencia innovadora para crear comida. Este potencial sin límite permite a Pym Test Kitchen mostrar comidas normales en tamaños inusuales, incluyendo bocaditos para compartir, platos de tamaño original y dulces de tamaño reducido. Los visitantes tienen ocasión de ver a los científicos culinarios de Pym trabajando en su laboratorio gastronómico, donde contemplan la transformación de una galleta salada o pretzel de tamaño normal tras pasar por un túnel cuántico… ¡de donde sale grande o pequeño!

Los visitantes pueden degustar platos como las albóndigas vegetarianas Impossible™, tamaño grande o micro, servidas con pasta en una cuchara gigantesca y en un tenedor minúsculo. Otra opción es el “Pym-ini”, un sándwich servido en pan tostado de focaccia con carnes, queso y salsa marinara para untar y que puede servirse en rodajas o en formato sándwich tamaño familiar. Estas opciones encajan perfectamente con un vaso de Pingo Doce, la distintiva bebida verde tradicional de los Avengers que estará disponible en el Avengers Campus.

Pym Tasting Lab: Justo al lado de Pym Test Kitchen, una lata de cerveza gigantesca es la señal de que en Pym Tasting Lab se sirven bebidas para los adultos. Los visitantes pueden pedir cócteles exclusivos y cerveza artesanal, desde la hefeweizen de naranja sanguina hasta la lager ámbar. Todas estas cervezas se sirven a través de un sistema que, gracias a los científicos culinarios, llena los vasos de abajo a arriba. Aquellos sedientos para una bebida única, pueden probar los experimentos del equipo de Pym Research, cócteles hechos con Pym Particle, así como bocaditos.

Shawarma Palace: Los fanáticos recordarán que tras la Batalla de Nueva York, los Vengadores, exhaustos, fueron con Tony Stark a comer en el restaurante de shawarmas a dos bloques del campo de batalla. Se trata de Shawarma Palace, donde los Vengadores descubren su nueva comida favorita. Los Vengadores disfrutaron tanto de esta comida que invitaron a los propietarios de Shawarma Palace a que abriera una nueva localización en el Avengers Campus. Ahora los visitantes y los héroes pueden disfrutar de algunos de los “wraps” favoritos de shawarma en este carrito de comida que está adornado con objetos de interés para todos los fanáticos de los Avengers. Este carrito ofrece “wraps” salados con sabroso pollo shawarma y salsa de ajo. Los visitantes también pueden pedir el “wrap” de falafel vegetariano Impossible™.

Terran Treats: Taneleer Tivan no limitó su colección a los entrañables renegados; también está comisionando un menú extraño y maravilloso de platos intergalácticos en Terran Treats, un carrito de comida cerca de Guardians of the Galaxy – Mission: BREAKOUT! Virutas de churro con sabores únicos y una orbe cósmica que revela un relleno cremoso de lo más decadente son algunas de las invenciones que ha creado para atraer a los visitantes a su Fortaleza.

Foto: ADNOVA/Disneyland Latino

Lo más reciente en prototipos para llevarse a casa

En WEB Suppliers, uno de los artículos indispensables es la WEB Power Band, que permite a los visitantes personalizar su experiencia en WEB SLINGERS: A Spider-Man Adventure y cambiar sus poderes en la atracción. Esta pulsera incluye un modo especial que desbloquea el lanzamiento múltiple de telarañas a bordo de la atracción para personalizar el juego.

Los visitantes también se pueden hacer con un botín de superhéroe, artículos con los que entretenerse en casa y algo que todo héroe necesita: un compañero amigable, los Spider-Bots. Otros artículos disponibles en WEB Suppliers incluyen una mochila especialmente diseñada para cargar y lucir los Spider-Bots, gafas Spider-Man de diseño que se iluminan e interactúan con sus alrededores, lanzadoras de telarañas que cobran vida con luces y sonidos, y figuras de vinilo Funko Pop! de Spider-Man y Iron Man.

En The Campus Supply Pod se puede ser aún más heroico gracias a los productos oficiales del Avengers Campus que incluyen camisetas y sudaderas de lana, gorras, recipientes para bebidas y artículos de Superhéroes.

Estos artículos también están disponibles en Disneyland Resort Backlot Premiere Shop presentando Avengers Campus en Hollywood Land.

Reapertura de los parques temáticos de Disneyland Resort

Disneyland Park y Disney California Adventure reabrieron sus puertas el 30 de abril de 2021 con capacidad limitada. Para visitar un parque temático, los visitantes (de 3 o más años) deben adquirir un boleto válido y, también, llevar a cabo una reservación para un parque temático el mismo día y en el mismo parque que deseen visitar. Para más detalles al respecto visite DisneylandEspanol.com/updates. Se recomienda que los visitantes visiten la página web con el fin de leer la más reciente información al respecto.

La salud y el bienestar de los visitantes y los miembros del elenco son una prioridad fundamental. En los parques se han llevado a cabo y reforzado medidas sanitarias y de seguridad, así como cambios logísticos basados en las recomendaciones de las autoridades sanitarias y lo aprendido por los parques Disney alrededor del mundo. Los miembros del elenco de todo el resort están disponibles para responder a las preguntas de los visitantes. Estos también pueden dirigirse a DisneylandEspanol.com/updates para conocer las medidas sanitarias y de seguridad, incluyendo la obligatoriedad de llevar máscaras faciales para todos los visitantes de 2 o más años.

