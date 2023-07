La frase “todo es más grande en Texas”, es real y la prueba es que el estado de la Estrella Solitaria ofrece los cielos más amplios y libres de las áreas urbanas en donde se puede apreciar el brillo de las estrellas sin igual. Estos son los mejores sitios para acampar a la luz de la luna y las estrellas en Texas .

5. Parque Estatal Copper Breaks

Este lugar al norte de Texas fue designado como Parque Internacional de Cielos Oscuros y se le otorgó categoría oro igual que al Parque Nacional Big Bend.

Aquí la contaminación lumínica se mantiene al mínimo lo que te permite disfrutar ampliamente de impresionantes vistas despejadas para observar todas las estrellas.

4. Desconéctate en Isla Matagorda

A esta exclusiva isla de la costa del Golfo en Texas, sólo se puede accesar por ferry.

Si buscas una desconexión total de aparatos electrónicos este es el lugar indicado ya que no hay electricidad, lo cual la convierte en un destino de lujo para acampar y observar las estrellas. Recorre la isla en kayak

3. Una cena a la luz de la Luna

A una hora y 45 minutos de Austin, está Bryan un lugar en donde puedes disfrutar comidas “de la granja a la mesa”.

En Ronin Farm ofrecen una Cena de Luna, antes de que oscurezca, el chef te cuenta la historia de la granja en un recorrido guiado. Cuando se pone el sol, se encienden las velas mientras te ofrecen siete platos creados con ingredientes de origen local. Para terminar la noche, se da un paseo por un camino iluminado y bajo el cielo despejado con vista a la luna, saboreas el postre.

2. Fin de semana junto al lago

Si te gusta nadar, navegar, pescar o relajarte, el lago Texoma cerca de Dallas tiene todo lo que necesitas para disfrutar de tu escapada a la naturaleza. Tienen columpios y hamacas para disfrutar las vistas al lago, las mascotas son bienvenidas. En estos lugares puedes pescar

1. Glamping glamuroso al estilo texano

A una hora de Austin está The Retreat on the Hill en Dripping Springs. Se trata de un lugar chic para acampar y ofrece un escenario ideal para una escapada romántica en pareja, para celebrar bodas o fiestas en el Hill Country.

Las cabañas están suspendidas sobre Horseshoe, hay un área con alberca, juegos, un manantial y lugares de relajación .

La información es cortesía de Travel Texas.