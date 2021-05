Lanzan oportunidad de pasar la noche en los sets de ‘Friends’

La reunión de Friends ya es toda una realidad que se transmitirá este 17 de mayo por HBO Max luego de varios retrasos debido a la pandemia por coronavirus.

Y como forma de celebrarlo, una empresa de reservas de viaje está lanzando una oportunidad única para dormir en los sets de grabación de la serie.

Se trata de The Ultimate Sleepover at The Friends Experience en la ciudad de Nueva York, la cual se hará realidad gracias Booking.com y su asociación son Superfly, pero… ¿de qué trata la experiencia?

The Ultimate Sleepover at The Friends Experience será una celebración a la serie en medio de la pandemia con un espacio inmersivo de dos pisos que incluirá experiencias interactivas inspiradas en el clásico noventero.

Habrá escenarios recreados de los departamentos de los personajes, accesorios y atuendos originales utilizados en las 10 temporadas como el disfraz de conejo que utilizó Chandler; así como mercadería de edición limitada y actividades basadas en ciertos momentos icónicos del sitcom.

¿Y qué sería la experiencia sin Central Perk? Los invitados podrán visitar la cafetería y tomarse las fotos que quieran en cada rincón, incluido el sillón en el que los amigos se reunían a platicar y tomar decenas de tazas de café.

Asimismo, podrán revivir la boda de Ross y Rachel en la capilla de Las Vegas, sentarse en las camas de Mónica y Rachel, fotografiarse en su puerta morada, relajarse en los sillones de Chandler y Joey o jugar en su mesa de futbolito.

“Booking.com y The Friends Experience son los amantes de la duración de la hostelería y resultan perfectos para disfrutar de una estancia inolvidable en Nueva York. También hay una serie de TV muy apreciadas”, dice en un comunicado Booking.com.

Esta oportunidad única llegará el próximo 23 de mayo de 2021, pero no se trata sólo de visitarla, de hecho, obtener el privilegio de dormir en los sets de grabación será un poco complicado, tanto que sólo los fanáticos más acérrimos lograrán.

Y es que esta experiencia estará disponible sólo por dos noches, la del domingo 23 y la del lunes 24 de mayo de 2021.

Para conseguir una de las dos pernoctaciones, es necesario dirigirse a Booking.com el viernes 21 de mayo a las 10 am (ET), 9 am en México y elegir una fecha y reservarla. Hay que tener en consideración que los privilegiados y sus invitados saldrán entre los miles de fanáticos que buscarán la misma oportunidad al mismo tiempo.

La reserva por noche es de $19.94 dólares. La tarifa incluye todos los beneficios ya mencionados, además de un alojamiento privado de un dormitorio, un itinerario de cena y bebidas, una visita nocturna a la sala de Phoebe’s Cab Escape y un desayuno en Central Perk.

The Friends Experience está disponible todo el año sólo por el día, los accesos generales parten de los $45 dólares.

Se ubica en 130 E 23rd St. (esquina de 23rd St. y Lexington Avenue, ciudad de Nueva York).

