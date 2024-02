Febrero llegó con uno de los eventos astronómicos más esperados, incluida una Luna llena de nieve y el perihelio del cometa C/2021 S3 (PanSTARRS).

Pero además de este increíble cometa , el mes trae una gran variedad de eventos imperdibles como la Luna llena correspondiente al mes y alineaciones de planetas, sólo por mencionar algunos.

A continuación te presentamos lo más destacable en los cielos oscuros de febrero.

Lluvia de meteoritos Alfa Centáuridas

El 8 de febrero, la lluvia de meteoritos Alfa Centáuridas o Alpha Centaurids llegarán a su pico máximo. Se estima que esta lluvia emana seis meteoros por hora desde la constelación Centauro.

Su actividad terminará el 21 de febrero y será visible principalmente en el hemisferio sur.

Alineación entre planetas, estrellas y la Luna

Durante todo el mes, estrellas, planetas y la Luna estarán cerca entre sí pareciendo que están en una alineación en el cielo oscuro.

- La noche del 1 de febrero la Luna estará cerca de la estrella Spica, una de las estrellas más brillantes del cielo, ubicada en la constelación Virgo, podrá verse durante todo el mes.

- Se trata de la estrella binaria Spica que subirá por las noches oscuras ligeramente por debajo de la Luna creciente, dice la NASA .

Estimaciones científicas apuntan que la estrella binaria es 2 mil veces más brillante que el Sol y se ubica a 250 años luz de distancia de la Tierra.

- Para el 5 de febrero, la Luna estará casi besando a la estrella Antares, conocida como “la estrella rival de Marte”, y que es la más brillante de la constelación de Escorpio.

- Eso no es todo, la Luna, en su camino a la fase de Luna nueva, estará frente a la brillante Venus y ambos se verán a simple vista en el cielo despejado el 7 de febrero.

- El 11 de febrero, la Luna en su camino al primer cuarto tendrá a Saturno brillando por encima de ella; el 15 de febrero lo hará Júpiter con su característico brillo.

- Para el 21 la Luna estará junto a Pollux, la estrella más brillante de la constelación Géminis.

- Venus y Marte protagonizarán una conjunción planetaria durante la madrugada del 22 de febrero, justo en la constelación de Capricornio.

- Finalmente, el 23 la Luna estará junto a Regulus casi en su fase llena, mientras que el 28, el satélite de la Tierra volverá a la estrella Spica.

Perihelio del cometa C/2021 S3 (PanSTARRS)

Este cometa alcanzará el perihelio el 14 de febrero, obteniendo su máxima luminosidad.

De acuerdo a los expertos, su cercanía con la Tierra y brillo permitirán que se vea con facilidad a través de binoculares y a simple vista en ciertos lugares sin contaminación lumínica.

Su máximo acercamiento con la Tierra será hasta el 24 de marzo. El cometa fue descubierto en 2021 por el telescopio Pan-StARRS 2 del Observatorio Haleakala, Hawái, por lo que es relativamente nuevo.

Luna llena de nieve

La Luna llena de nieve o Luna llena de hielo pertenece al mes de febrero aparecerá sobre el horizonte del hemisferio norte el sábado 24 después del atardecer.

De acuerdo con The Old Farmer’s Almanac, el nombre de cada Luna proviene de culturas nativas americanas, americanas coloniales y europeas. Cabe resaltar que el nombre se aplica a todo el mes lunar y no sólo al evento momentáneo.

El nombre de Luna de nieve está vinculado a las fuertes nevadas típicas del mes en el hemisferio norte; según estadísticas del Servicio Meteorológico Nacional, febrero es el mes con más nieve en Estados Unidos.