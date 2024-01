¿Es posible que los días en la Tierra se alarguen una hora más? Los científicos afirman que sí y agregan que con el paso de los años los días de 25 días serán una realidad en la Tierra debido a la Luna .

De acuerdo con una investigación compartida en Proceedings of the National Academy of Science , hay evidencia científica que asegura que los días se han vuelto más largos a través de los años.

Hace aproximadamente 1.4 millones de años, los días en la Tierra duraban 18 horas y 41 minutos. La desaceleración de la rotación de la Tierra, reflejada en el aumento de las horas del día, se debe a un cambio en la distancia de la Luna con nuestro planeta.

Y es que se ha encontrado que la Luna se aleja de la Tierra un promedio de 3.82 centímetros por año, lo que causa un efecto en el movimiento de la Tierra.

Si bien falta mucho tiempo para que suceda, los días en la Tierra durarán poco más de 25 horas; los expertos predicen que esto ocurrirá en 200 millones de años.

Durante este periodo de tiempo se cuestiona si la raza humana podría seguir existiendo y se estima que se comenzará a formar el próximo supercontinente.

“A medida que la Luna se aleja, la Tierra es como un patinador artístico que gira y frena a medida que estira los brazos”, explica Stephen Meyers, experto en geociencia de la Universidad de Wisconsin-Madison y autor de la investigación.

Según dice el especialista, el estudio sobre el aumento de las horas del día, y de paso los cambios en el clima, se ha hecho con el método estadístico de astrocronología, que ayuda a estudiar la evidencia en el registro de rocas de la Tierra a través de la teoría astronómica y la observación geológica.

"Una de nuestras ambiciones era utilizar la astrocronología para decir la hora en el pasado más lejano, para desarrollar escalas de tiempo geológicas muy antiguas. Queremos poder estudiar rocas que tienen miles de millones de años de una manera comparable a cómo estudiamos los procesos geológicos modernos”, dice Meyers.

Si bien la fuerza gravitacional de la Luna desacelera la rotación de la Tierra debido a su alejamiento, los expertos estiman que en algún momento la Luna alcanzará una distancia estable en la que sólo será visible únicamente desde una mitad de la Tierra.

Las proyecciones sobre los días más largos en la Tierra hechos por los expertos de la Universidad de Wisconsin-Madison son respaldadas por otro estudio hecho en la Universidad Técnica de Múnich, Alemania (TUM).

El grupo de investigadores llevó a cabo un experimento para lograr la medición más precisa de la rotación de la Tierra con la ayuda del láser anular del Observatorio Geodésico de Wettzell, con el que calcularon la velocidad actual de rotación del planeta.

La investigación destaca que la rotación de la Tierra no sigue un ciclo exacto de 24 horas debido a su composición heterogénea, que incluye sólidos y líquidos, los cuales influyen en la velocidad de rotación del planeta.

El estudio apunta que la velocidad de rotación del planeta disminuye gradualmente a un ritmo de aproximadamente 1.7 milisegundos por siglo.