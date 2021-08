Los teatros de Chicago anuncian su plan de reapertura

La Liga de Teatros de Chicago anuncia la reapertura tan esperada de la robusta industria del teatro de Chicago.

“Después de más de un año de introspección, planificación y cambio mientras los teatros han estado cerrados, es emocionante tener de regreso el teatro en vivo y experimentar esta gran forma de arte colectivo nuevamente en Chicago”, comenta el Director Ejecutivo de League of Chicago Theatres, Deb Clapp.

A continuación, se muestra una lista de las primeras reaperturas de la temporada. Para obtener una lista amplia de las producciones de Chicago visita el sitio web de League of Chicago Theatres, ChicagoPlays.com. Los boletos disponibles a mitad de precio se enumerarán en HotTix.org.

Los teatros de Chicago dan prioridad a la reunión segura. Se invita a que los espectadores confirmen y lleven a cabo los protocolos vigentes en cada teatro. Los programas y los protocolos están sujetos a cambios.

Presentando Ahora

The Second City reabrió su sede en Chicago con dos producciones: Happy To Be Here on the Mainstage y Safer, Shorter & Still So Funny en e.t.c. The Second City da la bienvenida al público con espectáculos de 60 minutos de jueves a domingo. secondcity.com

El Teatro ZinZanni regresó el 8 de julio con un elenco de comediantes, trapecistas, acróbatas, cantantes, bailarines y una comida gourmet dentro del Spiegeltent en el piso 14 del Hotel Cambria. zinzanni.com/Chicago

MadKap Productions reabrió el 10 de julio con el estreno mundial del nuevo musical Cooking with Bubbie, protagonizado por la popular comediante de Chicago, Jan Slavin, y la ganadora del premio Gold Coast, Carla Gordon, alternando como “Bubbie” en el Skokie Theatre. Presentando hasta el 22 de agosto. skokietheatre.org/madkap.html

Corn Productions reabrió sus puertas el 16 de julio y ahora está presentando Haunted: The Improvised Ghost Hunters los sábados por la noche hasta el 27 de agosto. cornservatory.org

The Annoyance regresó a mediados de julio con una variedad de espectáculos de comedia e improvisación en su teatro de Lakeview, incluidos Dick Wolf: Special IMPROV Unit, Fire & Beer: The Annoyance House Ensemble, Hitch * Cocktails y SuperHuman, entre otros. theannoyance.com

Próximos Estrenos

Goodman Theatre reanuda las presentaciones en persona de School Girls; O, The African Mean Girls Play de Jocelyn Bioh, dirigida por Lilli-Anne Brown del 30 de julio al 29 de agosto. goodmantheatre.org

Dennis Watkins regresa para realizar magia en vivo en The Magic Parlour en The Palmer House a partir del 6 de agosto. themagicparlourchicago.com

Drunk Shakespeare vuelve a actuar en el Loop en The Lion Theatre a partir del 6 de agosto. drunkshakespeare.com

Paramount Theatre produce el estreno regional de la llamativa y sexy historia de Kinky Boots, del 18 de agosto al 17 de octubre. paramountaurora.com

Music Theatre Works cuenta la soleada historia de ¡ Mamma Mia! a través de la música de Abba en el North Shore Center for the Performing Arts, del 19 al 29 de agosto. musictheaterworks.com

La apertura de la temporada de PrideArts será el estreno estadounidense de Las cosas que nunca pude decirle a Steven, del 19 de agosto al 19 de septiembre. pridearts.org

Theatre Wit abre su lugar con el regreso de Mr. Burns, una obra post-eléctrica, abierta a partir del 27 de agosto. theaterwit.org

City Lit Theatre abre el estreno mundial de la adaptación de Thirteen Days del 10 de septiembre al 24 de octubre. citylit.org

El Marriott Theatre celebra el libro de canciones del equipo ganador de varios premios Tony formado por John Kander y Fred Ebb con la inauguración de The World Goes ‘Round el 15 de septiembre. marriotttheatre.com

Chicago Opera Theatre presenta a Carmen en concierto en el Harris Theatre for Music and Dance el 16 y 18 de septiembre. chicagooperatheater.org

Metropolis Performing Arts Center comienza su temporada llevando al público a la década de 1960 con SHOUT: A Mod Musical del 16 de septiembre al 30 de octubre. metropolisarts.com

La Lyric Opera of Chicago abre su temporada el 17 de septiembre con una nueva producción de Macbeth, marcando la producción inaugural del mandato del director musical Enrique Mazzola. lyricopera.org

Citadel Theatre en Lake Forest abre su temporada principal el 18 de septiembre con Brighton Beach Memoirs. citadeltheatre.org

La Orquesta Sinfónica de Chicago abre su próxima temporada con Muti Dirige Saint-Georges, Price y Beethoven 3 el 23 de septiembre. cso.org

Northlight Theatre abre con una actuación de gran esfuerzo de Bethany Thomas en Songs for Nobodies, que celebra la música de Judy Garland, Patsy Cline, Billie Holliday, Edith Piaf y Maria Callas del 23 de septiembre al 31 de octubre. northlight.org

The Factory Theatre en Rogers Park presenta Last Night en Karaoke Town, del 1 de octubre al 6 de noviembre. thefactorytheater.com

Broadway In Chicago presenta Rent en el CIBC Theatre del 5 al 10 de octubre en la gira “Farewell Season of Love” del 25º aniversario. broadwayinchicago.com

Mercury Theatre Chicago regresa al escenario con Sister Act, el musical basado en la película de 1992, del 5 de noviembre al 9 de enero. mercurytheaterchicago.com

Harris Theatre for Music and Dance regresa el 5 de octubre con su serie Mix At Six con Nathalie Joachim + Spektral Quartet en una celebración de artistas femeninas haitianas. harristheaterchicago.org

Rick Bayless y Windy City Playhouse abren su carrera de la nueva experiencia inmersiva de teatro, comida y farsa A Recipe for Disaster en Petterino's in the Loop el 6 de octubre. windycityplayhouse.com

Court Theatre produce The Tragedy of Othello, the Moor of Venice en vivo del 7 de octubre al 21 de noviembre en un set que coloca a la audiencia en el medio de la acción, junto con una opción de transmisión por pedido para casa. courttheatre.org

Beverly Theatre Guild comienza su nueva temporada con Matilda The Musical de Roald Dahl del 8 al 10 de octubre. btgonline.org

Black Button Eyes Productions abre el blog Sing-Along de Dr. Horrible en The Edge Theatre para beneficiar a la temporada benéfica Season of Concern el 8 de octubre. blackbuttoneyes.com

The Den Theatre presenta cuatro comediantes que comenzarán su temporada este otoño, comenzando con Erik Griffin el 8 y 9 de octubre. thedentheatre.com

First Folio Theatre regresa a las presentaciones en persona con The Jigsaw Bride: A Frankenstein Story, un cuento inquietante y lleno de suspenso, que se estrenará del 13 de octubre al 14 de noviembre. firstfolio.org

El Joffrey Ballet marca su regreso a los escenarios con Home: a Celebration, repertorio mixto de trabajo original y un clásico amado por el cofundador Gerald Arpino del 13 al 24 de octubre. joffrey.org

El Auditorium Theatre da la bienvenida a la compañía residente Ensemble Español Spanish Dance Theatre como parte de su “Serie de danza Made in Chicago” el 16 de octubre. auditoriumtheatre.org

Raven Theatre comienza su temporada con el estreno mundial de The Last Pair of Earlies de Joshua Allen, que se proyecta del 27 de octubre al 12 de diciembre. raventheatre.com

Broadway In Chicago presenta el estreno previo a Broadway de Paradise Square en el Nederlander Theatre del 2 de noviembre al 5 de diciembre. broadwayinchicago.com

Steppenwolf Theatre Company revive el clásico de culto alucinante de Tracy Letts Bug del 11 de noviembre al 12 de diciembre. steppenwolf.org

