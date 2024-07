La próxima Luna llena, correspondiente al mes de julio, está a punto de ocurrir como un evento astronómico muy esperado por los amantes de la astronomía.

Se trata de la Luna Ciervo, también conocida como Buck Moon, Luna Dólar, Feather Moulting Moon y Salmon Moon, según destaca The Almanac.

¿Por qué se llama Luna Ciervo?

Los nombres de la Luna llena utilizados por The Old Farmer’s Almanac provienen de varios lugares, influencias nativas americanas, americanas coloniales y europeas. Desde la antigüedad, el nombre se aplica para todo el mes lunar y no sólo para la Luna que sale una vez.

La Luna Ciervo recibe su nombre debido a que las astas de los ciervos machos están en pleno crecimiento durante este mes

Además de los nombres ya mencionados, a la Luna también se le conoce como Thunder Moon y Halfway Summer Moon, que son variantes alternativas que se refieren al clima tormentoso y a la temporada de verano.

¿Cuándo y a qué hora ver la Luna llena de Ciervo?

El fenómeno astronómico sucederá el 21 de julio de 2024 a las 4:17 am, hora centro de México, 6:17 am (EDT); en este momento, la Luna alcanzará su brillo máximo.

¡Qué no se te pase! La Luna comenzará a subir brillante y grande la noche del 20 de julio, y se verá igual para la noche del 21, 22 y 23.

Poco antes de que salga la Luna llena, el 20 de julio, el Cometa 13P/Olbers tendrá su máximo acercamiento con la Tierra, después de haber tenido su perihelio, punto más cercano al Sol, el pasado 30 de junio de 2024.

Este fenómeno se verá mejor en latitudes del hemisferio norte, incluido México, que en el hemisferio sur, con el uso de binoculares o telescopios, dicen los expertos.

¿Cuándo saldrá la siguiente Luna llena?

La siguiente Luna llena que veremos en el cielo oscuro después de la de Ciervo, en julio, será la primera Superluna del año, exactamente el 19 de agosto.

The Almanac señala que esta Luna recibirá el nombre de Luna llena del Esturión o Blue Moon.