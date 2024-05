Mayo está llegando a su recta final con algunos de los fenómenos astronómicos más espectaculares del mes, desde lluvias de meteoritos hasta una geo tormenta que originó espectaculares auroras vistas desde varias partes del mundo y no sólo en los polos.

Uno de los últimos eventos de todo el mes es la Luna llena de Flores, que será visible en los siguientes días.

¿Qué es la Luna llena de Flores?

El satélite natural de la Tierra no se verá literalmente con flores o con los colores de éstas, sino que tendrá su color amarilloso común al salir y posteriormente blanca y brillante cuando suba.

La Luna llena de Flores pertenece a todo el mes de mayo. Su nombre está relacionado en realidad con la temporada de flores y renacimientos, según creencias y tradiciones de los nativos americanos.

Los nombres de la Luna llena utilizados por The Old Farmer’s Almanac provienen de varios lugares, influencias nativas americanas, americanas coloniales y europeas. Desde la antigüedad el nombre se aplica para todo el mes lunar y no sólo para la Luna que sale una vez.

La Luna llena de mayo recibe su nombre debido al brote masivo de las flores posterior a las últimas nevadas de invierno-primavera en el hemisferio norte, así como el nacimiento y renacimiento de los animales.

Entre otros nombres, la Luna del mes también se le conoce como Luna en ciernes, Planting Moon, Luna que pone huevos, Luna de rana y Luna de los ponis que mudan.

¿Cuándo sucederá la Luna llena de Flores 2024?

La Luna llena de Flores 2024 sucederá el próximo jueves 23 de mayo. Alcanzará su fase de Luna llena en Sagitario a las 7:53 am. Por la noche, el satélite natural comenzará a subir brillante y grande por el horizonte a las 7:34 pm.

Se estima que alcance su luminosidad máxima antes de medianoche, permanecerá llena hasta la madrugada del viernes 24.

La luminosidad es el porcentaje de la superficie lunar orientada hacia la Tierra que se encuentra iluminada por el Sol. Cuando hay Luna llena, la luminosidad del cuerpo celeste es del 100 por ciento visto desde la Tierra.

Tras la Luna llena de Flores, el mes terminará con el perihelio del cometa 13P/Olbers, mismo que sucederá el 30 de mayo, estiman los científicos.

Después de la Luna llena de mayo, la siguiente sucederá el 21 de junio.