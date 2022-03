Luna Llena de Gusano; ¿por qué se llama así y cuándo aparecerá?

La próxima Luna llena ya casi está aquí como señal de que la primavera está dominando el hemisferio norte del planeta y que el renacimiento de la naturaleza, tras las heladas de invierno, volverá a decorar los paisajes.

Más pronto de lo que crees se elevará por los cielos oscuros la famosa Luna Llena de Gusano, también conocida como Luna del Cuervo, Luna de la Corteza o Luna de la Savia.

De acuerdo con The Almanac, estos nombres de la Luna llena de marzo son indicadores de la primavera.

¿Por qué se llama Luna de Gusano Llena?

Los nombres de la Luna llena utilizados por The Old Farmer’s Almanac provienen de varios lugares, influencias nativas americanas, americanas coloniales y europeas. Desde la antigüedad el nombre se aplica para todo el mes lunar y no sólo para la Luna que sale una vez.

El nombre de la Luna de marzo está vinculada a las lombrices o gusanos de tierra que aparecen cuando el Sol se calienta durante la primavera. Cuando salen estos gusanos, los petirrojos y otras aves se pueden alimentar.

Una teoría asegura que el nombre se originó en la década de 1760, cuando el capitán Jonathan Carver y otras tribus nativas americanas notaron que las larvas de escarabajo comienzan a emerger de las cortezas de los árboles que se descongelan a partir del inicio de la primavera.

Como se mencionó antes, la Luna de marzo tiene varios nombres relacionados con la transición del invierno a la primavera.

Algunos de los términos se refieren a la aparición de ciertos animales que hibernaron durante la temporada como Eagle Moon, Goose Moon o Crow Comes Back Moon.

Por su parte, también se le conoce con otros nombres relacionados a signos de la estación como Luna de Azúcar, Luna de Viento Fuerte y The Sore Eyes Moon, que destaca los rayos del Sol que se reflejan en la nieve y la derrite.

Luna Llena de Cuaresma

Dentro de la religión cristiana, el espectáculo nocturno está vinculado a la temporada de Cuaresma, cuando ésta se celebra entre marzo y abril, por lo que es llamada la Luna Llena de Cuaresma.

¿Cuándo ver la Luna de Gusano Llena de 2022?

El próximo viernes 18 de marzo de 2022 la Luna llena se elevará por los cielos desde el horizonte y podrá apreciarse a simple vista cuando no haya nubes u otros impedimentos naturales.

Solar System de la NASA especifica que la Luna alcanzará su máximo esplendor a las 3:18 am EDT (1:18 am hora de México).

La Luna aparecerá en su máxima iluminación a la misma hora durante tres días, desde el miércoles hasta la madrugada del sábado.

¿Planeas viajar a Estados Unidos o Canadá? Encuentra aquí la información que necesitas sobre visas, destinos, estilo de vida y más . Regístrate a nuestro Newsletter

No te pierdas de las últimas noticias de Vive Usa en Google News, síguenos aquí