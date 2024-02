¡Marca en tu calendario! La última Luna llena de invierno está a punto de ocurrir bajo el nombre de Luna de Nieve o Luna de febrero y aquí te presentamos lo que debes saber para no perderte el evento astronómico.

¿Qué es la Luna de Nieve?

Se trata de la segunda Luna llena del 2024 y la última del invierno en el hemisferio norte que llegará a punto de que termine el mes.

Conocida popularmente como Snow Moon, la Luna recibe este nombre debido a las tradiciones antiguas con las que las poblaciones nativas e indígenas identificaban el momento o época del año en la que aparecía nuestro satélite natural en su máximo resplandor.

The Old Farmer’s Almanac dice que el nombre de cada Luna proviene de culturas nativas americanas, americanas coloniales y europeas. El nombre de la Luna se aplica para todo el mes lunar y no sólo para el fenómeno de una noche.

El nombre de la Luna de Nieve está vinculado a las fuertes nevadas típicas del mes de febrero en el hemisferio norte; según las estadísticas del Servicio Meteorológico Nacional, este mes es cuando cae más nieve en el hemisferio norte, en especial en Estados Unidos y Canadá.

Otros nombres que recibe el fenómenos astronómico son: Luna del Águila Calva, Luna del Oso Ojibwe y la Luna del Oso Negro Tlingt, debido a que en esta temporada nacen los cachorros de osos.

En pueblos antiguos de Dakota, pueblos algonquinos y los Haida la Luna llena de febrero era llamada Luna Mapache, Luna Marmota y la Luna Ganso.

¿Cuándo ocurrirá la Luna llena de Nieve?

La Luna llena de Nieve o Luna llena de hielo, como también se le conoce en varias partes del mundo, aparecerá en el cielo el próximo sábado 24 de febrero por la mañana, después del amanecer, con su máxima iluminación.

De acuerdo con los expertos, la Luna de febrero será una Microluna, debido a que se verá más pequeña de lo normal a diferencia de las Lunas del resto del año y de las Superlunas.

La Luna recibe el nombre de Microluna cuando está en su parte más alejada de su órbita con respecto a la Tierra. Ésta suele verse más pequeña y tenue de lo habitual, explica la NASA .

Previo a la Luna llena de Nieve, Venus y Marte protagonizarán una conjunción planetaria durante la madrugada del 22 de febrero, justo en la constelación de Capricornio.

Asimismo, el 23 la Luna estará junto a Regulus casi en su fase llena, mientras que el 28, el satélite de la Tierra volverá a la estrella Spica. Estos espectáculos astronómicos se podrán disfrutar en el cielo despejado y oscuro a simple vista, aunque los expertos sugieren usar binoculares para apreciarlos mejor.