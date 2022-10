Luna llena del Cazador 2022, ¿por qué se llama así y cuándo verla?

Pongan atención, amantes de la Luna y espectáculos astronómicos porque el espectáculo estelar de los cielos oscuros de octubre está por llegar para recibir la temporada más espeluznante del año.

Se trata de la Luna llena de octubre llamada Luna llena del Cazador que se alineará con la lluvia de meteoritos Dracónidas, provenientes de la constelación de Draco.

Prepárate y voltea a ver al cielo para que puedas disfrutar del satélite natural de la Tierra adornando el cielo con su forma esférica y brillo como el de una calabaza.

La Luna llena del Cazador es la primera Luna llena que le sigue a la Luna de Cosecha, por lo que puede ocurrir entre octubre o noviembre, según el equinoccio de otoño.

¿Por qué se llama Luna llena del Cazador?

Los nombres de la Luna llena utilizados por The Old Farmer’s Almanac provienen de varios lugares, influencias nativas americanas, americanas coloniales y europeas. Desde la antigüedad el nombre se aplica para todo el mes lunar y no sólo para la Luna que sale una vez.

A comparación del resto de las lunas del año, que tienen un mes correspondiente, la Luna de la cosecha y la Luna del Cazador no lo tienen debido a su asociación con el equinoccio de otoño y el mes en que se de.

Se llama del Cazador porque indicaba el momento de ir de caza en preparación para el frío de invierno que comenzaba a sentirse desde otoño hacia el invierno en el hemisferio norte, según las tradiciones y creencias antiguas.

Otros nombres que recibe la Luna de octubre es Sanguine o Blood Moon (Luna de Sangre) asociado con la sangre de la caza.

The Almanac destaca otros nombres alternativos como del arroz seco (porque se comienza a preparar el arroz para el invierno), de las hojas que caen (por la transición entre el verano y el otoño), la Luna helada (por las bajas temperaturas) y la Luna migratoria (porque las aves comienzan su viaje en busca de climas cálidos).

¿Cuándo ver la Luna llena del Cazador 2022?

La próxima Luna llena será el domingo 9 de octubre de 2022 poco después de que anochezca.

Hunter’s Moon alcanzará su punto máximo de iluminación cuando todavía esté debajo del horizonte a las 4:54 pm ET (3:54 pm hora de México), debido al horario, su punto máximo de iluminación será imposible de apreciar.

Sin embargo, conforme avance el atardecer, la Luna comenzará a subir visiblemente de forma que se vea mucho más grande y brillante que en cualquiera de sus fases. Según The Almanac, el hecho de que notemos un brillo diferente y un gran tamaño tiene que ver con el efecto de Ilusión Lunar.

Siempre que la Luna comienza su ascenso sobre el horizonte, luce más grande y brillante porque “se le ve en relación con objetos terrestres, como chimeneas o árboles, cuyo tamaño y forma dan escala. Tu cerebro compara el tamaño de la Luna con los árboles, edificios u otros puntos de referencia y, de repente, ¡la Luna parece enorme”, dice Almanac.

Por su parte, “cuando la Luna está en lo alto, se ve empequeñecida por el vasto hemisferio de los cielos y aparece ante nuestros ojos como un pequeño disco en el cielo”.

La Luna parecerá llena durante tres días continuos, hasta el martes 11 por la mañana.