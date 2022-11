Mejores destinos para 2023; Nuevo México y Alaska entre los mejores para explorar en EU

2022 fue un buen año para la rehabilitación casi por completo de la industria del turismo luego de dos años de pandemia. Según las predicciones, el siguiente año será mucho mejor.

Lonely Planet lanzó su reciente investigación, llamada Lonely Planet’s Best in Travel 2023, acerca de los destinos top para 2023, no sólo dentro de Estados Unidos, sino en todo el mundo.

Los expertos ordenaron las mejores opciones de viaje de acuerdo a cinco tipos de experiencias: comer, viajar, conectar, aprender y descansar.

“Este año, realmente queríamos probar algo nuevo y queríamos reflejar la forma en que veíamos a los viajeros buscando viajar, que se trataba del destino, pero también de la experiencia”, dijo Nitya Chambers, editora ejecutiva y vicepresidenta sénior de contenido de Lonely Planet en un comunicado.

Estados como Nuevo México y Alaska aparecieron repartidos en estas experiencias mencionadas junto a Boise en Idaho y Nueva Escocia representando Canadá.

En el apartado de comer se encuentran destinos característicos por sus “diversas opciones gastronómicas” además por su asequibilidad como Lima, Perú; Sudáfrica y Umbría en Italia, Kuala Lumpur, Malasia; Fukuoka, Japón y Montevideo en Uruguay.

“Las listas celebran el mundo en toda su maravillosa y tentadora variedad. Cada uno de los itinerarios en Lonely Planet’s Best in Travel 2023 muestra cómo dejar atrás a las multitudes y realmente llegar al corazón de un destino”. agregó Chambers.

Por su parte, en la experiencia de viaje se encuentra la región canadiense de Nueva Escocia representando América del Norte.

Este apartado fue llenado con destinos ideales para viajes intrépidos que incluyen viaje en tren nocturno por Estambul y Sofía, Bulgaria, viaje por carretera en Nueva Escocia y exploración de la naturaleza y áreas recreativas de Zambia, Bután, el oeste de Australia y los Parques Nacionales Naturales en Colombia.

Alaska y Boise figuraron en el apartado de “conectarse con escenas locales distintivas”.

“Desde que un acuerdo de conciliación en la década de 197 entre el gobierno de Estados Unidos y los grupos indígenas de Alaska devolvió millones de acres de tierra, es un gran ejemplo de grupos indígenas que gestionan experiencias turísticas auténticas que también adoptan la sostenibilidad”, destaca Lonely Planet.

En Boise, algunas de las actividades top son rafting en aguas bravas en verano y esquí en invierno, así como una atractiva escena culinaria durante todo el año.

Otras áreas incluidas en este listado son Albania, Sydney, Guyana y Accra en Ghana.

Nuevo México fue incluido en el apartado de aprender. “El estado hace honor a su apodo (Tierra del encanto). Hogar de 23 tribus nativas, este es un lugar ideal para aprender sobre la cultura, el arte y la música indígenas mientras disfruta de la comida y la belleza del suroeste de Estados Unidos”, describe la publicación.

Junto a este destino de desierto destaca Manchester, Reino Unido; Dresde, Alemania; El Salvador; el sur de Escocia y Marsella en Francia.

Si el objetivo de los viajeros es relajarse, Estados Unidos no es la mejor opción. En cambio, Lonely Planet encontró que el Caribe, Europa y Medio Oriente tienen los destinos mejor calificados.

Estos son los destinos del apartado de relajarse: Calcídica, Grecia; Jamaica; Dominica; Raja Ampat, Indonesia; Malta y Jordán.

Tom Hall, miembro y experto en viajes de Lonely Planet agregó: “El próximo año se perfila como el año para salir y explorar. Con gran parte del mundo firmemente en el camino de la recuperación, los viajeros buscan diferentes lugares y experiencias. La lista celebra el mundo en toda su maravillosa y tentadora variedad. Cada uno de los itinerarios de Best in Travel 2023 muestra cómo dejar atrás a las multitudes y realmente llegar al corazón de un destino”.