Mejores destinos para viajeros jóvenes en Estados Unidos

Cuando somos jóvenes nos queremos comer el mundo, salir a explorar lo desconocido y descubrir nuevas aventuras que nos dejen experiencias inolvidables para toda la vida.

En Estados Unidos hay una gran oferta de destinos y atracciones ideales para jóvenes que salen por primera vez en solitario o con sus amigos; o que emprenden viajes rápidos de fin de semana o de larga duración.

Desde emocionantes ciudades hasta hermosas playas, el país lo tiene todo para cada tipo de viajero, tanto que muchas veces es complicado elegir a dónde ir.

Aquí te dejamos con algunas opciones que ningún viajero joven se debe perder en una visita a Estados Unidos.

Nueva York

La ciudad que nunca duerme está en la lista de deseos de todo viajero, en especial de los jóvenes en sus veintes que desean explorar su vida nocturna, centros comerciales, restaurantes, viajes en helicóptero, cultura y estilo de vida acelerado.

Algunas de las mejores áreas para estos visitantes incluye Manhattan, Times Square, Brooklyn, la Estatua de la Libertad, Central Park, Broadway y sus decenas de miradores en los más grandes y famosos rascacielos.

Los Ángeles

Se trata de otra ciudad obligada, principalmente por su cultura, vida nocturna y ambiente hollywoodense.

En esta ciudad hay de todo, desde playas con hermosos muelles llenos de bullicio y diversión como el de Santa Mónica, hasta la exclusiva área de Beverly Hills, el letrero de Hollywood.

En la meca del cine hay, además, decenas de lugares que visitar como Disneyland, Universal Studios Hollywood, y el Paseo de la Fama, así como restaurantes, bares y decenas de centros comerciales de alto nivel.

Reno Tahoe

Ubicada en Nevada, la pequeña ciudad presume de tener gastronomía única, aventuras al aire libre y una próspera escena artística.

Algunos de los mejores lugares para visitar incluye el bar The Depot, el hotel Whitney Peak Hotel, Cargo Concert Hall o las actividades ciclistas de Reno Brew Bike.

Nueva Orleans

La ciudad de Louisiana ofrece un sinfín de actividades culturales, gastronomía internacional, bares, música en cada rincón, vida nocturna imperdible, festivales como el French Quarter Fest y el Jazz & Heritage Festival o Mardi Grass.

En este lugar los visitantes pueden explorar la cultura francesa sin salir de Estados Unidos.

Honolulu

La ciudad hawaiana es un destino playero preferido por muchos jóvenes que aman hacer snorkel, surf, salir de paseo en helicóptero para perseguir los mejores paisajes.

Durante todo el año Honolulu presenta festivales de toda índole, desde festivales gastronómicos con más de 150 personalidades culinarias y chefs de renombre internacional, hasta vinícolas, de música y festivales típicos.

La ciudad permite su disfrute no sólo con las playas, sino con sus áreas naturales recreativas, hoteles, complejos al aire libre, avistamiento de vida salvaje, paseos guiados, senderos y mucho más.

Miami

Miami es una de los destinos más completos y diversos ideales para jóvenes. Presume de una amplia oferta culinaria internacional, es hogar de los hotspots más populares del estado como el No 3 Social, un bar en la azotea en Wynwood donde el arte, la cultura y la música hacen la mezcla perfecta.

Además de esto, Miami tiene algunas de las mejores playas de Estados Unidos, museos de todo tipo, galerías de arte y áreas naturales para los que prefieren la tranquilidad y entornos al aire libre.

Chicago

Siempre está en el top de las listas de deseos de todo viajero, y es que la ciudad de Illinois ofrece muchas actividades, desde compras hasta vida nocturna, arte, museos, gastronomía y hasta arquitectura.

Algunos puntos elegidos como los favoritos son Millennium Park, Art Institute of Chicago, Navy Pier, Willis Tower Skydeck, 360 Chicago, Michigan Avenue and the Magnificent Mile, el Río Chicago, entre otros.

Las Vegas

Son Las Vegas. En la Ciudad del Pecado siempre hay algo para todos, desde entretenimiento a bajo costo, casinos, museos, restaurantes, una atractiva vida nocturna, música con las residencias de los más grandes artistas de EU, obras de teatro, arte callejero…

Las Vegas lo tiene todo, es por eso que nunca pasa desapercibida en las buckets list de los aventureros.

