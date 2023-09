Estas recientes aperturas son los mejores lugares y momentos para iniciar la lista del próximo viaje a Illinois, el destino que jamás nos cansaremos de visitar, porque jamás nos dejará de sorprender.

Obélix

Todo un fenómeno en la ciudad de Chicago, en cuyo territorio abundan los excelentes restaurantes de cocina francesa, pero Obélix definitivamente se ha colocado por encima de todos. Los amantes de esta gastronomía encontrarán clásicos como la sopa de cebolla, pero también nuevas creaciones como macarrones de foie gras, crepas de langosta y confit de pichón. Nominado a los James Beard Awards 2023 como Mejor Restaurante Nuevo. Bar Mar, Bazaar Meats

Debajo de brillantes candelabros color rojo que imitan las llamas de un volcán, se encuentra el salón de la más reciente apertura del Chef José Andrés, donde puede disfrutarse un estupendo menú degustación que presenta desde preparaciones crudas hasta la muy reconocida “Vaca Vieja” o un chuletón añejado. Sin importar cuántas veces se elija este lugar, las comidas jamás serán iguales.

Kindling Downtown Cookout & Cocktails

En el corazón de Chicago, dentro de Willis Tower, este restaurante ofrece una cocina abierta a la leña, cuyo show puede ser apreciado por los comensales. Con el ganador del premio James Beard, el Chef Jonathon Sawyer, con décadas de experiencia en el fuego, al frente de esta cocina.

Khmai Cambodian Fine Dining

Nominado a los James Beard Awards como Mejor Nuevo Restaurante, esta delicia es dirigida por la Chef Ejecutiva Mona Sang, originaria de Camboya, quien atribuye a su madre la pasión por transmitir al mundo los sabores únicos y originales de su país. Hay que decir que Mona trabaja como nadie el prahok, una pasta elaborada con pescados a la sal. Mona y su familia llegaron en la década de los 80 a Estados Unidos, como refugiados sobrevivientes de la masacre camboyana comandada por Pol Pot.

Gordon Ramsay Burger

El recientemente abierto restaurante de este “Celebrity Chef” se encuentra en Ontario St. y ofrece creaciones como Hell’s Kitchen Burger –mozzarella, jalapeño rostizado, aguacate y jitomate rostizado– y 24 Hour Burger –short rib a las brasas, tocino cocinado con azúcar morena, BBQ red-eye, queso cheddar blanco y vinagreta de cold brew.

Chicago Winery

Abierto en noviembre pasado, se trata de un espacio de más de 2,000 metros cuadrados dedicado al vino, la buena comida y momentos memorables. Imperdible LIVA en Chicago Winery, el restaurante creado para locales y visitantes curado por el Chef Ejecutivo Andrew Graves –Alinea Group y Tribeca Grill–, con sus brunch dominicales y su barra de cocteles, no necesitarás nada más.

Levain Bakery

Las famosísimas galletas de Nueva York acaban de abrir sus puertas en Chicago, en West Loop, en el local que antes perteneció a Maude’s Liquor Bar, para ofrecer sus deliciosas especialidades como Dark Chocolate Peanut Butter Chip.

The Green City Market, que opera mercados de agricultores en Lincoln Park y West Loop, ha sido recientemente ampliado con el lanzamiento de un nuevo mercado bajo techo para el invierno, en Avondale. Green City Market Avondale funciona de 8 am a 1 pm los sábados en el almacén Rockwell on the River, 3031 N. Rockwell St.