¿Qué hay de nuevo en Illinois?

Queda oficialmente inaugurado el segundo trimestre del año y con él se aproxima, en un abrir y cerrar de ojos, el verano. Estas recientes aperturas son los mejores lugares y momentos para iniciar la lista del próximo viaje al destino que jamás nos cansaremos de visitar, porque jamás nos dejará de sorprender.

Gastronomía

Obélix

Todo un fenómeno en la ciudad de Chicago, en cuyo territorio abundan los excelentes restaurantes de cocina francesa, pero Obélix definitivamente se ha colocado por encima de todos. Los amantes de esta gastronomía encontrarán clásicos como la sopa de cebolla, pero también nuevas creaciones como macarrones de foie gras, crepas de langosta y confit de pichón. Nominado a los James Beard Awards 2023 como Mejor Restaurante Nuevo.

Bar Mar, Bazaar Meats

Debajo de brillantes candelabros color rojo que imitan las llamas de un volcán, se encuentra el salón de la más reciente apertura del Chef José Andrés, donde puede disfrutarse un estupendo menú degustación que presenta desde preparaciones crudas hasta la muy reconocida “Vaca Vieja” o un chuletón añejado. Sin importar cuántas veces se elija este lugar, las comidas jamás serán iguales.

Kindling Downtown Cookout & Cocktails

En el corazón de Chicago, dentro de Willis Tower, este restaurante ofrece una cocina abierta a la leña, cuyo show puede ser apreciado por los comensales. Con el ganador del premio James Beard, el Chef Jonathon Sawyer, con décadas de experiencia en el fuego, al frente de esta cocina.

Khmai Cambodian Fine Dining

Nominado a los James Beard Awards como Mejor Nuevo Restaurante, esta delicia es dirigida por la Chef Ejecutiva Mona Sang, originaria de Camboya, quien atribuye a su madre la pasión por transmitir al mundo los sabores únicos y originales de su país. Hay que decir que Mona trabaja como nadie el prahok, una pasta elaborada con pescados a la sal. Mona y su familia llegaron en la década de los 80 a Estados Unidos, como refugiados sobrevivientes de la masacre camboyana comandada por Pol Pot.

Gordon Ramsay Burger

El recientemente abierto restaurante de este “Celebrity Chef” se encuentra en Ontario St. y ofrece creaciones como Hell’s Kitchen Burger –mozzarella, jalapeño rostizado, aguacate y jitomate rostizado– y 24 Hour Burger –short rib a las brasas, tocino cocinado con azúcar morena, BBQ red-eye, queso cheddar blanco y vinagreta de cold brew.

Chicago Winery

Abierto en noviembre pasado, se trata de un espacio de más de 2,000 metros cuadrados dedicado al vino, la buena comida y momentos memorables. Imperdible LIVA en Chicago Winery, el restaurante creado para locales y visitantes curado por el Chef Ejecutivo Andrew Graves –Alinea Group y Tribeca Grill–, con sus brunch dominicales y su barra de cocteles, no necesitarás nada más.

Levain Bakery

Las famosísimas galletas de Nueva York acaban de abrir sus puertas en Chicago, en West Loop, en el local que antes perteneció a Maude’s Liquor Bar, para ofrecer sus deliciosas especialidades como Dark Chocolate Peanut Butter Chip.

The Green City Market, que opera mercados de agricultores en Lincoln Park y West Loop, ha sido recientemente ampliado con el lanzamiento de un nuevo mercado bajo techo para el invierno, en Avondale. Green City Market Avondale funciona de 8 am a 1 pm los sábados en el almacén Rockwell on the River, 3031 N. Rockwell St.

Arte

Art on the Mart

El edificio comercial más grande del mundo, el centro de diseño mayorista y uno de los principales lugares de negocios internacionales de Chicago se convierte en un lienzo de dos cuadras y 25 pisos, visitado por un promedio de 30,000 personas cada día hábil, y casi 10 millones de personas anualmente, para admirar obras de arte contemporáneo proyectadas sobre él.

Sueños Music Festival

Por segundo año, Sueños Music Festival regresa a Grant Park, en el corazón del Centro de Chicago, el 27 y 28 de mayo 2023. El festival será encabezado por Grupo Firme, Wisin y Yandel y Nicky Jam.

The Chosen Few DJs Picnic & Festival

The Chosen Few DJs Picnic & Festival regresará al Jackson Park de Chicago, el 8 de julio. Anunciado como la fiesta de baile de música house más grande del mundo, el festival comenzó en 1990 como una pequeña reunión de amigos detrás del Museo de Ciencia e Industria.

Sloomoo Institute

Sloomoo Institute abrió su ubicación multisensorial para toda la familia, especialmente para los más pequeños, de casi 2,000 metros cuadrados en 820 N. Orleans St., en River North, el 19 de noviembre. El nuevo loft de concreto presenta una serie de experiencias interactivas de vista, tacto, olfato y sonido que incluyen: un bar de bricolaje que ofrece 60 aromas, "Sloomoo Falls" donde los visitantes puede pararse bajo una cascada de slime, "Lake Sloomoo" que proporciona 350 galones de slime para caminar, un "Slime Wall" inspirado en Yayoi Kusama Obliteration Room, experiencias ASMR, paisajes sonoros, exploración de olores, videos inmersivos y más.

Color Factory

Invita a cada huésped a expandir sus límites de percepción, a vivir el juego y el descubrimiento, y a involucrar los sentidos de maneras inesperadas para reintegrar a su vida la alegría que proporciona el color en todas sus facetas. Dentro de cada espacio de Color Factory, los visitantes experimentan la alegría del color a través de instalaciones interactivas, salas inmersivas y momentos cuidadosamente seleccionados. Color Factory colabora con artistas, instituciones de arte, organizaciones sin fines de lucro y socios de marca.

WHIM

WHIM, una nueva experiencia inmersiva presentada por Stage 773 , combina cocteles cuidadosamente seleccionados en un mundo donde cada forma de arte se une: pintura, música, escultura, arte callejero y actuaciones en vivo, protagonizado por artistas de Chicago. La experiencia incluye el "Lobby of Second Chances", el "Second Shots Bar" y el "Enchanted Forest", con un escenario de actuación en vivo, un árbol encantado gigante que se eleva sobre todo.

The Klairmont Kollections Automotive Museum

Se lanzará oficialmente como un museo certificado sin fines de lucro en 3117 N. Knox Ave. en Kilbourn Park. El amplio museo de más de 9,000 metros cuadrados incluirá 300 vehículos históricos, galardonados desde 1909 hasta la actualidad.

Spas

Piva Beer Spa

Ubicado en el 1052 de Milwaukee, este spa utiliza como base de sus tratamientos el lúpulo y la sal, los cuales mejoran la salud y elasticidad de la piel, previenen y alivian el daño oxidativo de las células, los lípidos y el ADN. Los lúpulos son, además, una ayuda natural para dormir. La haloterapia –terapia a base de sal–, por su parte, contribuye en la reducción del estrés y los dolores de cabeza, aumento de la energía y mejores patrones de sueño. Los iones de sal purifican el aire y pueden aumentar la capacidad pulmonar y reducir las dolencias físicas en adultos, niños y deportistas.

Fairmont Hotel’s Leaf Spa

Al cruzar el pasillo iluminado por faroles con velas, los visitantes entrarán en contacto consigo al encontrarse con el Árbol de los Deseos, canalizando la energía positiva, la manifestación y la transformación. Después, entrarán a la Casa del Conocimiento, una galería de plantas, hierbas y hojas de todo el mundo, cada una de las cuales ofrece beneficios curativos naturales. Cuenta, además, con una Barra de Alquimia, donde cada persona puede crear sus propios aceites y exfoliantes; y un Sauce, que representa el equilibrio, la armonía y el crecimiento que experimentamos a través de las tormentas y desafíos de la vida.

Deportes

Autos

Por primera vez, la emoción de NASCAR llegará al centro de Chicago el 1 y 2 de julio de 2023. Chicago agregará otro capítulo a su ilustre historia deportiva cuando la carrera callejera y el festival de música de la NASCAR Cup Series debuten en el contexto del lago Michigan y Grant Park.

Atletismo

El Maratón de Chicago de Bank of America, uno de los más prestigiosos del mundo y uno de los seis World Marathon Majors, regresará el 8 de octubre de 2023. Más de 45,000 atletas aficionados y de élite de todos los Estados Unidos y más de 100 países corren por 29 de los vecindarios de Chicago, vitoreados por cientos de miles de espectadores.

Sólo en Illinois

Aunque no se trata de espacios nuevos en el estado, Chicago y sus alrededores cuentan con una interesante lista de productos culinarios, vinos, cerveza y otros accesorios confeccionados y producidos por las manos de sus propios habitantes. Presentamos aquí algunos de ellos, imperdibles para cualquier viajero experto.

*Empresas designadas como parte del programa Illinois Made.

Gino’s East

En 1966 dos taxistas Sam Levine y Fred Bartoli, y su amigo George Loverde decidieron abrir el local que por años ha preparado algunas de las pizzas más queridas de Chicago. ¿Su secreto? La cocinera Alice Mae Redmond, quien cuidadosamente creó una receta de masa especial, con un acondicionador de masa secreto, 17 años atrás. Ella estiraba con toda delicadeza la masa en el molde en lugar de golpearla, y metía suavemente la salsa en cada rebanada en lugar de salpicarla.

*Aracely’s Bakery

La mejor panadería/pastelería mexicana de Chicago. Panes, pasteles y pastries hechos con todo amor desde su apertura en 1982. Conchas, roscas de Reyes, tamales, café, chocolate caliente, champurrado, sandwiches, aguas frescas de horchata y jamaica, flan y pastel de tres leches son sólo algunas de sus deliciosas especialidades.

The Green Mill

Un icónico club de jazz en Chicago que data de La Prohibición y que ha sido el hogar de algunos de los mejores músicos desde 1907. Este club ha sido un lugar de encuentro de Billie Holiday y Louis Armstrong.

Lagunitas Brewing Company

Después de tres años, Lagunitas, ubicado en North Lawndale, cerca de Douglass Park, reabrirá su cervecería y taberna al público el 13 de abril 2023. Establecida en California en 1993, abrió su cervecería y taberna en Chicago en el 2014, y rápidamente se convirtió en un lugar favorito, sirviendo varias cervezas populares como A Lil Sumpin ‘Sumpin’ y Willettized.