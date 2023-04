Mayo llega con una serie de eventos astronómicos, incluida una Luna llena de Flores y un eclipse lunar penumbral.

Ambos fenómenos se darán al mismo tiempo esta primavera, según predicen los expertos, pero sólo podrán verse en ciertas partes del mundo.

¿Qué es la Luna llena de Flores?

Es la Luna llena perteneciente a todo el mes de mayo. Está relacionada con la temporada de flores y el renacimiento.

Los nombres de la Luna llena utilizados por The Old Farmer’s Almanac provienen de varios lugares, influencias nativas americanas, americanas coloniales y europeas. Desde la antigüedad el nombre se aplica para todo el mes lunar y no sólo para la Luna que sale una vez.

El nombre de la Luna de mayo está vinculado al brote masivo de las flores después del invierno, especialmente en Norteamérica, así como el nacimiento y cambio de los animales, según el tiempo y clima.

También se le conoce como Luna en ciernes, Planting Moon, Luna que pone huevos, Luna de rana y Luna de los ponis que mudan.

¿Qué es un eclipse penumbral?

Se trata de un eclipse en el que la sombra externa de la Tierra, conocida como penumbra, cae sobre el disco lunar.

“Para que ocurra un eclipse lunar, el Sol, la Tierra y la Luna deben alinearse”, detalla Starkwalk .

“Sin embargo, dado que el plano de la órbita de la Luna está inclinado respecto al plano de la órbita de la Tierra, a veces se alinean de manera imperfecta. Por lo tanto, la Tierra bloquea la luz del Sol que llega a la Luna sólo con la parte más externa y ligera de su sombra, la penumbra”, agrega.

La penumbra se deriva del latín para dar significado a pene=casi y umbra=sombra.

¿Cuándo ver el eclipse y la Luna llena de Flores?

Este eclipse se dará en la noche del 5 y madrugada del 6 de mayo y será un penumbral de Luna. Sólo se podrá ver desde la Antártida, Oceanía, Australasia, Asia, Europa, África y las Islas Georgias del Sur.

Desafortunadamente el eclipse penumbral no podrá verse desde Norteamérica, incluido México, pero la Luna llena de Flores sí, justo por el horizonte a partir de las 10:30 pm del 5 de mayo.

En años anteriores se suele apreciar esta Luna llena junto a un eclipse lunar total, un fenómeno llamado Luna Llena de Sangre, pero debido a que no habrá eclipse lunar total, el satélite natural de la Tierra no se pintará de rojo.