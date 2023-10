¿Te vas de viaje y quieres empacar tu perfume carísimo? Ten cuidado. Todos los líquidos deben cumplir con ciertas reglas en un vuelo de avión y si tu perfume no cumple con las condiciones pueden tirarlo a la basura en el control de seguridad.

Pero, no te asustes. Puedes llevar cualquier perfume, y en cualquier presentación, en tu equipaje documentado, el que entregas al personal de la aerolínea antes de subir a la cabina del avión.

Tu perfume únicamente tiene restricciones cuando lo empacas en el equipaje de mano.

La condición para que líquidos y geles puedan llevarse en el equipaje de mano o artículo personal es que sean guardados en recipientes individuales de una capacidad no mayor a 100 mililitros (3.4 oz.) y colocados dentro de una bolsa de plástico resellable no mayor a 20 x 20 cm.

Si tu perfume está en un envase de 100 mililitros o menos, puedes llevarlo. Están permitidos los de vidrio y plástico, siempre y cuando no rebasen esa cantidad.

Si el envase de tu perfume es mayor a 100 mililitros, deberás pasarlo a uno de menor capacidad. Algunas tiendas venden botellitas vacías para rellenar de líquidos; puedes comprarlas u optar por unos que ya tengas, siempre y cuando no rebasen el límite.

Muchos temen comprar botellitas y rellenarlas porque no es su envase original. No te preocupes. Las autoridades no revisan cada líquido y si llegan a dudar de alguno le harán rápidamente una prueba reactiva. No tendrás problemas.

Toma en cuenta que si llevas un envase de 200 mililitros y sólo tiene 50 mililitros de líquido aún así incumples con la norma, pues el envase debe ser de 100 mililitros o menor aunque no esté lleno.

¿Los líquidos comprados en duty free se pueden llevar en el equipaje de mano?

Si compraste perfumes, alcohol u otros líquidos en el área de duty free sí puedes llevarlos en el equipaje de mano aún cuando sobrepasen los 100 ml.

Sólo asegúrate de que tu vuelo sea directo y no hagas conexión, pues al ingresar a otra sala para un nuevo vuelo ya vuelven a aplicar las restricciones.

¿Cuánto líquido puedes llevar en el equipaje de mano?

Juntando todos los líquidos que llevas no debes sobrepasar la cantidad máxima de un litro por pasajero.

Para verificar que no rebasas el límite permitido, en algunos aeropuertos te piden guardar tus líquidos en una bolsa que ellos te proporcionan. Ésta deberá cerrar completamente, por lo que es muy importante que tus envases también sean iguales o menores a 100 ml aunque no los llenes completamente. Los de capacidad superior no pueden ingresar aún si el contenido es menor.

¿Qué líquidos se pueden llevar en el equipaje de mano?

Puedes empacar líquidos que tengan un uso cosmético y de higiene personal en envases no mayores a 100 mililitros. Se incluyen: Shampoo, pasta de dientes, perfume, maquillaje líquido, cremas, lociones, enjuague bucal, desmaquillante, jabón líquido y gel antibacterial entre otros.

No hay restricciones para líquidos en el equipaje documentado. Puedes llevar las cantidades que quieras.