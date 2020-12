El parque temático Universal Orlando Resort, en Florida, presentó el primer adelanto de VelociCoaster, su nueva montaña rusa inspirada en Jurassic World.

En el video compartido por el parque se observa los vehículos que transportarán a los visitantes. Los carritos grises, con diseños futuristas, tienen plasmados el icónico dinosaurio T-Rex que es la imagen de la saga de películas. Los asientos negros tienen líneas azules neón, el mismo color que destaca en la iluminación frontal de los vehículos.

Cada uno de los 24 carros tiene capacidad para cuatro personas, acomodadas en dos filas. La montaña rusa llevará a los visitantes a 45 metros de altura, a 112 kilómetros por hora, con intensos giros que pondrán a prueba a los más valientes.

Los dinosaurios más temibles perseguirán a los turistas, acompañados por un grupo de velociraptores, por los más de 200 metros de vías y giros de 360 grados sobre la laguna del parque de Universal en Orlando.

Velocicoaster, inspirada en la película protagonizada por Chris Pratt y Bryce Dallas Howard, será la cuarta montaña rusa del parque Universal's Islands of Adventure.

La montaña rusa de Jurassic World está programada para ser inaugurada en el verano de 2020, pero en redes sociales ya se difundieron los videos de las primeras pruebas.

Según los reportes, las pruebas iniciaron de forma discreta este mes pero ahora se realizan durante todo el día.

Jurassic Park River Adventure, un crucero acuático que lleva a los aventureros a la zona restringida de Jurassic Park en Island's of Adventure.

We could watch this over and over and over. #VelociCoaster pic.twitter.com/IALUOMbsA8