La temporada navideña ya llegó a la Ciudad de México con actividades recreativas, exposiciones y experiencias multisensoriales para que los capitalinos y turistas disfruten de las fechas festivas. Si no eres fanático de Navidad, Año Nuevo o Día de Reyes, 'La ciudad que lo tiene todo' también tendrá actividades fuera de la temática.

Te presentamos las actividades más destacadas para visitar en familia en el mes de diciembre.

Verbena Navideña

De acuerdo con la Secretaría de Cultura, la Verbena Navideña 2023 abrirá sus puertas del 16 al 30 de diciembre en la Plaza de la Constitución, mejor conocida como ‘La plancha del zócalo’.

Durante dos semanas los capitalinos podrán disfrutar de conciertos, pastorelas, luces y juegos mecánicos de forma gratuita. No se necesita registro previo para poder acceder, sin embargo, se recomienda que se llegue con tiempo de anticipación para evitar las largas filas.

¡Llega la Verbena Navideña al Zócalo!



Del 16 al 30 de diciembre de 11 a 21 horas, podrás disfrutar de una amplia oferta de actividades completamente gratuitas: conciertos, pastorelas, una aldea navideña, árboles monumentales, luces cinéticas y mucho más en un ambiente ideal para… pic.twitter.com/uUA2IXzGmP — Secretaría de Cultura de la Ciudad de México (@CulturaCiudadMx) December 3, 2023

Harry Potter - El Gran Baile de Invierno

Si eres fanático de las películas de Harry Potter, el espectáculo del Gran Baile de Invierno es ideal para ti. De acuerdo con su sitio web oficial, los visitantes podrán revivir los momentos más icónicos de las cintas, pero con una ambientación más navideña.

La experiencia multisensorial estará disponible a partir del 16 de diciembre de 2023 hasta el 21 de enero de 2024 en Rovina Nuova en el Centro Histórico de la Ciudad de México. Los boletos se pueden comprar a través de su plataforma de internet con costos a partir de los $570 pesos.

The Santa Run

Conocidos como ‘La carrera más divertida de la Ciudad de México’, The Santa Run promete ser una experiencia deportiva pero entretenida para todo el público. Lo más llamativo de la competencia es que todos los participantes tienen que correr disfrazados de Santa Claus, incluso las mascotas que decidan ser parte del show.

La cita es el 17 de diciembre a las 7:00 am en Parque la Mexicana. Los costos de inscripción van desde los $590 pesos e incluyen el traje, lo recaudado será donado para Asociación Mexicana de Ayuda a Niños con Cáncer, I.A.P.

Caravana Coca-Cola

La Caravana Coca-Cola es un desfile festivo que recorre 18 puntos del país con villancicos, carros alegóricos, bailes y figuras monumentales que buscan contagiar el espíritu navideño.

Este año pasarán por la Ciudad de México el 17 de diciembre, ya que cruzarán por Calzada Ermita Iztapalapa hasta llegar a Calle 71 de la misma alcaldía. El acceso será gratuito para todo público.

Christmas in the Park

Al igual que cada año, Six Flags anunció su tradicional show 'Christmas in the Park', donde no solo deleitarán a sus visitantes con su desfile navideño, sino con conciertos, presentaciones y el alumbrado ‘mágico’ de todo el parque.

Las atracciones se mantendrán abiertas hasta el 21 de enero de 2024 con boletos que van desde los $899 pesos por la entrada de un día o $1,600 por el pase anual que permite la entrada los 365 días del año.

Festival de las Flores de Nochebuena

De acuerdo con la Secretaría de Turismo, las personas interesadas en comprar o conocer más sobre la emblemática flor de nochebuena podrán hacerlo en el Festival que mantendrá sus puertas abiertas hasta el 17 de diciembre en Avenida Paseo de la Reforma.

También se podrán encontrar productos de jardinería, plantas ornamentales, dulces, bebidas tradicionales y decoración navideña.

Otras actividades en Ciudad de México

A pesar de que el mes de diciembre es ideal para llenar la Ciudad de espectáculos navideños, también hay otros eventos que los capitalinos pueden visitar que no siguen esta temática.