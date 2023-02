Subir a un mirador en la ciudad que visitas siempre es una gran experiencia para dimensionar su tamaño e importancia. Desde ahí puedes ver los edificios más icónicos y te llevarás el recuerdo de vistas memorables.

En tu visita a Dallas, Texas, tienes que subir al mirador Reunion Tower a 171 metros de altura, en el edificio Regency Hyatt Dallas. Te dará la mejor vista de la ciudad y, probablemente, de toda el área.

Su esfera GeO-Deck (geodésica) está en lo más alto de la torre, se ilumina al anochecer y las luces que emite son un gran plus para crear una atmósfera novedosa. Sus colores cambian para representar días festivos y eventos.

Puedes experimentar las vistas panorámicas de 360 grados desde una plataforma de observación interior y desde una exterior que te dejará ver kilómetros en cualquier dirección. Si vas de día y está despejado, alcanzarás a ver Fort Worth.

Reunion Tower abre, por lo regular, desde las 12:30 p.m y hasta las 8:00 p.m. A mí me encantó visitar el mirador por la noche porque tuve la oportunidad de ver las luces de Dallas en todo su esplendor, incluyendo las que se colocan alrededor de los edificios.

Mi única recomendación al ir por la noche es ir bien abrigado porque el viento azota con fuerza, en especial durante otoño e invierno.

Cosas que puedes hacer en el mirador Reunion Tower

Además de ver el paisaje de Dallas, hay otras actividades en el mirador. Toma nota:

-Hay espacios para cenar y tener una cita romántica. Ideal para pedir matrimonio y hacerlo inolvidable. La experiencia se llama Love is in the Air e incluye ascensor VIP, dos copas de vino espumoso de cortesía y servicio de foto.

-Hay spots con letreros divertidos para tomarte una fotografía mientras tienes el paisaje de la ciudad al fondo del cristal.

-Al interior de la esfera geodésica hay pantallas táctiles con información sobre la torre y acerca de Dallas. Mi video favorito fue el que explica los sucesos del asesinato de John F. Kennedy.

-Puedes pedir entradas para una visita guiada en grupo.

-En la primavera de 2023 abrirá el restaurante Crown Block en lo alto de Reunion Tower. Estará a cargo de Elizabeth Blau y el chef Kim Canteenwalla de Las Vegas con sede en Blau + Asociados. El menú tendrá un concepto de cortes de carne a la parilla y mariscos finos.

Precio y dirección de Reunion Tower en Dallas, Texas

Precio: La admisión general para adultos inicia en $19 dólares y $9 dólares para niños. Sin embargo, el precio varía dependiendo del día de visita y la hora en la que se elija la observación.

Dirección: 300 Reunion Blvd E, Dallas, TX 75207, Estados Unidos.

Página: https://reuniontower.com/