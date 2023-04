Nevada es un estado que se recorre mejor en automóvil. Un viaje por carretera te llevará a descubrir museos al aire libre, pueblos fantasma, hoteles embrujados y paisajes maravillosos que pasan de montañas nevadas a senderos rojizos.

Travel Nevada invitó a Vive USA a un road trip, donde pudimos descubrir las maravillas del sur del estado. Toma nota de la ruta que seguimos y sorpréndete en tus próximas vacaciones por Estados Unidos.

1. Las Vegas

Nuestro viaje inició en Las Vegas. Tras llegar al Aeropuerto Internacional de la ciudad, nos dirigimos al centro de renta de automóviles para alquilar un auto que nos llevara a nuestra aventura.

La primera parada fue Fremont Street, conocida como el área “vieja” de Las Vegas. Lo que debes saber es que, desde hace unos años, esta zona atraviesa una transformación para brindar mejores espacios a locales y turistas.

Por ejemplo, Container Park es un centro con tiendas, restaurantes y juegos al aire libre para la convivencia en familia. Los edificios aledaños a Fremont están decorados con murales y los restaurantes diversifican la oferta culinaria.

Nevada / Diana Espinoza

Si vas por la noche, Fremont Street será un espectáculo para tus ojos con cientos de luces en sus hoteles y negocios. Visita Neon Museum y The Mob Museum para una experiencia completa.

A nuestra salida de Las Vegas hicimos una parada en el icónico letrero de bienvenida.

Nevada / Diana Espinoza

2. Museo al Aire Libre Goldwell

Ya en carretera, nos detuvimos a las afueras Rhyolite para apreciar las obras de arte del Museo al Aire Libre Goldwell. Una de las más impresionantes (y escalofriantes) es La última cena (1984) con 12 personajes que parecen flotar como fantasmas sobre el desierto.

También vimos Lady Desert: La Venus de Nevada (1992) y diferentes esculturas que rinden homenaje al pasado minero de Nevada. Las obras son de artistas belgas, encabezados por Albert Szukalski, quien veía en el desierto una oportunidad de máxima expresión artística.

Nevada / Diana Espinoza

El pueblo fantasma de Rhyolite también alberga la Casa de Botellas de Tom Kelly, una peculiar edificación compuesta de botellas de vidrio. Fue terminada en 1906 y se ha usado como escenario de películas.

Nevada / Diana Espinoza

Llegamos a Beatty, Nevada, para pasar la noche. Es un pueblo que alguna vez fue explotado por la industria minera y que ahora es un solitario poblado cerca del Parque Nacional Death Valley, el lugar más caluroso y seco de Estados Unidos.

3. International Car Forest

En nuestro segundo día de viaje tomamos la carretera hacia Tonopah, pero antes de llegar hicimos una parada en el International Car Forest of the Last Church, una instalación de arte al aire libre en Goldfield, Nevada.

Fue creado por Mark Rippie para romper el récord mundial Guinness del bosque de automóviles más grande del mundo. Consta de 40 vehículos enterrados e intervenidos por artistas como Chad Sort y Zak Sargent.

En este punto comenzó a nevar y nos llevamos imágenes de postal.

Nevada / Diana Espinoza

4. Tonopah, pueblo embrujado

Nuestro camino hacia Tonopah se vio rodeado de montañas nevadas y paisajes impresionantes que se quedarán en nuestra memoria por mucho tiempo. Pudimos ver caballos salvajes en estado natural.

Llegamos a Tonopah, el poblado más embrujado de Estados Unidos. Es conocido por albergar hospedajes terroríficos como el Clown Motel, el hotel embrujado Mizpah y leyendas paranormales sobre su cementerio, casino y calles.

En el Clown Motel, la temática decorativa es de payasos, volviéndolo realmente escalofriante. Desde la entrada verás un enorme payaso con vestimenta de lunares y aspecto circense. Tiene habitaciones decoradas con temáticas de las películas El Exorcista, IT, Halloween, Viernes 13, Elvis, entre otras. Las habitaciones son pequeñas y cuentan con pinturas de payasos terroríficos; si eres una persona temerosa, puede costarte trabajo conciliar el sueño.

Nevada / Diana Espinoza

El Mizpah Hotel es uno de los puntos más visitados en Tonopah y es toda una experiencia hospedarse ahí. Es uno de los hoteles históricos más importantes de Estados Unidos y ha sido votado como el más embrujado del país.

Abrió en 1907 y es conocido como la “Joya del Desierto”. Es un hotel de estilo victoriano sumamente elegante con pisos alfombrados, madera reluciente y tapizados que dan el toque de antaño.

Cuentan que una prostituta fue asesinada por un ex amante celoso en el quinto piso y ahora mendiga por los pasillos como la Dama de Rojo. También se habla de otros fantasmas de niños en el hotel.

No obstante, más allá de las atracciones “embrujadas”, Tonopah ofrece experiencias como observación de estrellas al tener uno de los cielos más oscuros de Estados Unidos y puedes conocer su pasado minero.

5. E.T. Highway

En nuestro camino de regreso a Las Vegas viajamos por la E.T. Highway o Carretera Extraterrestre para llegar a Rachel, una población con 53 habitantes donde el mayor atractivo es lo relacionado con el Área 51.

Nevada / Diana Espinoza

Área 51 es una base ultrasecreta de la Fuerza Aérea de Estados Unidos, ubicada en el sur de Nevada. Se dice que es un campo de entrenamiento e investigación, pero nadie sabe lo que realmente pasa ahí. Lo que ha llevado a teorías de conspiración que dicen que es el lugar donde se investigan “ovnis” y esconden extraterrestres.

En Rachel nos encontramos establecimientos temáticos de Área 51, como Alien Cowpoke. Unas millas más adelante está el Centro de Investigación Alienígena, una tienda para adquirir libros y productos relacionados con aliens.

6. Refugio Nacional de la Vida Silvestre Pahranagat

Nevada no dejó de sorprendernos ni un minuto y visitar el Refugio Nacional de la Vida Silvestre Pahranagat fue el toque de contacto con la naturaleza en el viaje.

Es un refugio para aves acuáticas y pájaros cantores mientras migran hacia el sur en el otoño y regresan al norte a principios de la primavera. Es impresionante ver las montañas y algunas de las actividades permitidas son el senderismo, acampar y pescar.

Nevada / Diana Espinoza

7. Charleston Peak

Nuestro viaje cambió por completo cuando nos dirigimos a Charleston Peak. El desierto quedó atrás para dar paso a un paraíso invernal a sólo una hora de Las Vegas.

La temporada de nieve va de diciembre a abril, pero es posible que se extienda unas semanas. En el verano se transforma en un espacio rodeado de bosque.

Nevada/ Diana Espinoza

Nos hospedamos en The Retreat, un hotel al estilo cabañas alpinas con vistas a la montaña nevada. Hay 62 habitaciones. Algunas son dobles y suites donde puede acomodarse perfectamente toda la familia, incluso las mascotas.

Las tarifas están disponibles desde $150 dólares por persona por noche, pero varían según la temporada, día y disponibilidad.

8. Lee Canyon

A unos 20 minutos de Charleston Peak y a una hora de Las Vegas, encontrarás Lee Canyon, un resort de montaña ubicado en el Bosque Nacional Humboldt-Toiyabe. Sólo es accesible en automóvil, por lo que se recomienda rentar uno para llegar.

Con este lugar de Nevada sabrás que no es necesario ir a un resort de Colorado o Utah para vivir un día divertido de esquí. Además, será significativamente más barato. El pase de un día cuesta $89 dólares para adultos, $79 dólares para menores de 6 a 17 años y $25 dólares para niños menores de 5 años.

La temporada perfecta para ir es de diciembre a abril, cuando las montañas y terrenos se cubren de nieve convirtiéndose en el lugar favorito de los amantes del esquí. Pero si no sabes esquiar, no te preocupes. Durante la temporada invernal es posible tomar clases de esquí, snowboard o realizar caminatas con zapatos de nieve.

Nevada/ Diana Espinoza

9. Las Vegas Strip

En nuestro último día road trip regresamos a Las Vegas para explorar el Strip con sus decenas de hoteles y mágicos espectáculos, como el de las fuentes del Bellagio. Ve al Caesars Palace, al Bellagio, a The Venetian, al Aria, al Wynn o al MGM.

Un imperdible es la exhibición en el Jardín Botánico del Bellagio. Cambia cada temporada y es recomendable visitarlo en la primavera, Año Lunar y fiestas decembrinas porque la decoración es suntuosa.

Esta primavera 2023 el tema es Garden of Love con 11,541 plantas y flores frescas para crear un entorno primaveral sublime. Tiene un "Túnel del amor" que mide 20 pies de alto y 20 pies de ancho con arcos en forma de corazón ideales para una foto. La exhibición estará montada hasta el 20 de mayo y la entrada es gratis.