Aunque muchas personas recorren Estados Unidos en automóvil o avión, los viajes en tren siguen siendo una de las maneras más espectaculares de descubrir el país. Desde las montañas de Colorado hasta las costas de California, pasando por parques nacionales, desiertos y ciudades históricas, las rutas ferroviarias permiten disfrutar el paisaje a un ritmo diferente mientras se conoce una faceta menos explorada de la Unión Americana.

Con la llegada del bicentenario del ferrocarril estadounidense en 2027, diversas rutas históricas y modernas están ganando protagonismo entre los viajeros que desean vivir experiencias inolvidables sobre las vías.

California Zephyr: de Chicago a San Francisco atravesando las Montañas Rocosas

Uno de los recorridos ferroviarios más famosos de Estados Unidos es el California Zephyr de Amtrak, que conecta Chicago con el área de la Bahía de San Francisco. Durante el trayecto, los pasajeros atraviesan las impresionantes Montañas Rocosas y la cadena montañosa Sierra Nevada, disfrutando de algunos de los paisajes más espectaculares del país.

Coast Starlight: un viaje entre Seattle y Los Ángeles

El Coast Starlight es considerado uno de los recorridos más pintorescos de Estados Unidos. La ruta conecta Seattle y Los Ángeles, recorriendo parte del noroeste del Pacífico y la costa de California. Los viajeros pueden admirar bosques, montañas, playas y algunas de las ciudades más emblemáticas del oeste estadounidense.

Empire Builder: rumbo al Glacier National Park

Quienes buscan grandes paisajes naturales pueden viajar en el Empire Builder, otro servicio de Amtrak que une Chicago con el noroeste del país. Uno de sus mayores atractivos es la parada en el Glacier National Park, además de recorrer extensas llanuras, montañas y escenarios que muestran la inmensidad geográfica de Estados Unidos.

Canyon Spirit: cañones y montañas del oeste estadounidense

El tren turístico Canyon Spirit está diseñado para quienes desean admirar los paisajes del oeste en horarios diurnos. Sus recorridos permiten contemplar cañones, formaciones de roca roja y cadenas montañosas que se extienden por algunas de las regiones más impresionantes de Colorado y Utah. Este tipo de viaje convierte el paisaje en el verdadero protagonista de la experiencia.

Southwest Chief: la alternativa ferroviaria a la Ruta 66

Los amantes de la histórica Ruta 66 pueden recorrer parte de este icónico corredor a bordo del Southwest Chief. El tren parte de Chicago y cruza lugares emblemáticos del suroeste estadounidense antes de llegar a Los Ángeles.

Durante el trayecto es posible hacer paradas en destinos como Albuquerque, en Nuevo México, y Flagstaff, en Arizona, considerada una de las principales puertas de entrada al Gran Cañón.

Durango & Silverton Narrow Gauge Railroad: historia y montañas en Colorado

Entre los trenes históricos más famosos destaca el Durango & Silverton Narrow Gauge Railroad, que atraviesa las espectaculares San Juan Mountains de Colorado.

La ruta conecta las históricas comunidades de Durango y Silverton, transportando a los visitantes a través de escenarios montañosos que parecen detenidos en el tiempo.

Cumbres & Toltec Scenic Railroad: entre Colorado y Nuevo México

Otra experiencia ferroviaria histórica es el Cumbres & Toltec Scenic Railroad, que cruza la frontera entre Colorado y Nuevo México.

Este recorrido destaca por sus paisajes de gran altitud, locomotoras de vapor y experiencias especiales que incluyen música en vivo, degustaciones y excursiones temáticas centradas en la geología de la región.

Strasburg Rail Road: un viaje al pasado en Pennsylvania

El Strasburg Rail Road, ubicado en Pennsylvania, opera en una de las regiones ferroviarias más antiguas de Estados Unidos. La experiencia permite conocer locomotoras históricas y disfrutar de recorridos por los paisajes rurales característicos de esta zona del país.

Cass Scenic Railroad: hacia los Apalaches

En Virginia Occidental, el histórico Cass Scenic Railroad lleva a los pasajeros a través de las Montañas Apalaches, siguiendo antiguas rutas vinculadas a la industria maderera de la región.

Finger Lakes Rail Experience: viñedos y paisajes de Nueva York

En el estado de Nueva York, el Finger Lakes Rail Experience ofrece paseos panorámicos por la famosa región de los Finger Lakes, conocida por sus lagos, viñedos y paisajes rurales. Dependiendo de la temporada, los visitantes pueden disfrutar recorridos al atardecer, rutas otoñales y experiencias navideñas.

Sky Railway: estrellas, jazz y aventura cerca de Santa Fe

Una de las propuestas más originales es Sky Railway, cerca de Santa Fe, en Nuevo México. Este histórico ferrocarril restaurado ofrece experiencias temáticas que incluyen observación de estrellas, música jazz en vivo, degustaciones y recorridos interactivos que convierten el viaje en un espectáculo sobre ruedas.

Desde los picos nevados de las Montañas Rocosas hasta las costas del Pacífico, pasando por el Gran Cañón, los Apalaches y los paisajes rurales de Nueva York, los trenes permiten conocer algunos de los destinos más paradisíacos e históricos de Estados Unidos.