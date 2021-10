Vacunas aceptadas para viajar de Canadá a EU por frontera terrestre

Esta semana, el Departamento de Seguridad Nacional (DHS) de Estados Unidos anunció que a inicios de noviembre reabrirá sus fronteras terrestres con México y Canadá. Esto permitirá retomar todo tipo de viajes, pero únicamente para las personas vacunadas contra Covid-19.

Las personas que no recibieron una vacuna contra el virus SARS-CoV-2 todavía no están autorizadas para viajar sin restricciones ni a Estados Unidos ni a Canadá, únicamente se les permitirá el ingreso a México.

Los requisitos y vacunas avaladas para cruzar la frontera de Estados Unidos y Canadá dependen de la dirección en que se viaje. Por ejemplo, en Canadá se podría solicitar que algunas personas completen una cuarentena obligatoria en un hotel autorizado por el gobierno.

Travel restrictions have not changed…yet! Discretionary (non-essential) travel to Canada by foreign nationals (including the U.S.) remains prohibited. Changes are coming for fully vaccinated U.S. citizens and permanent residents on August 9. Learn more https://t.co/FkyPlRNx4R pic.twitter.com/MjbvUml6le