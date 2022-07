Verano 2022: lista de conciertos en Las Vegas para julio y agosto

A Las Vegas se le llama la Capital del Entretenimiento de Estados Unidos y no es en vano. Además de disfrutar de las fiestas de piscina y los casinos, los turistas tienen la oportunidad de asistir a una amplia gama de conciertos a diario.

La Autoridad de Convenciones y Visitantes de Las Vegas (LVCVA) publicó la cartelera de conciertos y residencias para este verano.

Si viajas en julio y agosto tendrás la oportunidad de escuchar a leyendas de la música o lo que está más trendy. Por ejemplo, Lionel Richie extiende su residencia en Encore Theatre en Wynn Las Vegas hasta octubre de 2022.

No sólo se presentan artistas pop. La variedad de presentaciones se extiende a todos los géneros.

En 2019, 1.2 millones de mexicanos visitaron la ciudad y podrían romper la marca este 2022 gracias a su amplia oferta turística. Si tú quieres asistir por un concierto, toma nota.

Conciertos julio 2022

-El artista pop punk, Machine Gun Kelly , se unirá a Avril Lavigne y Willow en T-Mobile Arena el viernes 15 de julio.

-La cantautora Corinne Bailey Rae toca Encore Theatre en Wynn Las Vegas el viernes 15 de julio.

-La banda de indie rock The Shins trae su gira Oh, Inverted World: The 21st Birthday Tour al teatro en Virgin Hotels Las Vegas el viernes 22 de julio.

-El conmovedor artista de R&B Brian McKnight regresa al Encore Theatre en Wynn Las Vegas el viernes 22 de julio.

-La banda de rock Counting Crows en The Chelsea en The Cosmopolitan of Las Vegas el sábado 23 de julio.

-La serie de conciertos gratuitos de Downtown Rocks continúa con el líder de Skid Row, Sebastian Bach en Fremont Street Experience el sábado 23 de julio.

-El favorito de Four Seasons, Frankie Valli , sube al escenario en Reynolds Hall en The Smith Center for the Performing Arts el sábado 23 de julio.

-El cantautor David Gray trae su White Ladder: The 20th Anniversary Tour al Encore Theatre en Wynn Las Vegas el sábado 23 de julio.

-Los rockeros populares The Lumineers suben al escenario en el MGM Grand Garden Arena en el MGM Grand Hotel & Casino el domingo 24 de julio.

-El cantante de country Brett Eldredge toca The Venetian Theatre en The Venetian Resort Las Vegas el domingo 24 de julio.

-El ícono de R&B Maxwell toca un trío de fechas en Encore Theatre en Wynn Las Vegas el miércoles 27 de julio; viernes 29 de julio; y sábado 30 de julio.

-La banda de blues rock Kaleo trae el ruido a House of Blues Las Vegas en el Mandalay Bay Resort & Casino el jueves 28 de julio.

-El conmovedor cantante Leon Bridges se une a Little Dragon en The Theatre en Virgin Hotels Las Vegas el viernes 29 de julio.

- J. Boog y The Green suben al escenario en el Downtown Las Vegas Events Center el sábado 30 de julio.

-Hoobastank, Soul Asylum y Alien Ant Farm suben al escenario en Fremont Street Experience el sábado 30 de julio.

-El cantautor James Taylor pasa una noche con su All-Star Band en el T-Mobile Arena el sábado 30 de julio.

-Amanda Miguel se une a Ana Victoria Verdaguer en The Theatre en Virgin Hotels Las Vegas el sábado 30 de julio.

Conciertos agosto 2022

-New Found Glory trae su gira Sticks & Stones 20th Anniversary al Brooklyn Bowl Las Vegas en The LINQ Promenade el miércoles 3 de agosto.

-La banda de rock alternativo Red Hot Chili Peppers trae sus canciones listas para la arena al Allegiant Stadium el sábado 6 de agosto, con The Strokes y King Princess.

-La banda de reggae rock Dirty Heads toca en el Downtown Las Vegas Events Center el sábado 6 de agosto.

-Las bandas de punk rock Less Than Jake y Bowling for Soup unen fuerzas para un espectáculo en el Brooklyn Bowl Las Vegas en The LINQ Promenade el sábado 6 de agosto.

-El rapero y cantante Daddy Yankee hace dos paradas en Las Vegas durante su gira mundial La Última Vuelta en el T-Mobile Arena, tocando en el lugar el sábado 6 y el sábado 20 de agosto.

-Los Bukis y Una Historia Cantada Tour llegan a Allegiant Stadium el viernes 12 de agosto.

-La serie de conciertos Downtown Rocks continúa con Saliva y Theory of a Deadman tocando en Fremont Street Experience el sábado 13 de agosto.

-Rob Zombie y Mudvayne en el Michelob ULTRA Arena de Mandalay Bay Resort & Casino el sábado 13 de agosto.

-The Weeknd y Doja Cat se unen para el After Hours Til Dawn Tour, aterrizando en el Allegiant Stadium el sábado 20 de agosto.

-La banda de pop punk Simple Plan tiene concierto gratuito en Downtown Rocks en Fremont Street Experience el sábado 20 de agosto.

-Melissa Etheridge toca House of Blues Las Vegas en el Mandalay Bay Resort & Casino el sábado 20 de agosto.

-El Rockzilla Tour, con Papa Roach, Falling in Reverse, Hollywood Undead y Bad Wolves, aterriza en The Theatre en Virgin Hotels Las Vegas el jueves 25 de agosto.

-The Killers llega a la T-Mobile Arena el viernes 26 de agosto con el invitado especial Johnny Marr.

-Los artistas de hip-hop Chris Brown y Lil Baby se unen para la gira One of Them Ones, que llega al T-Mobile Arena el sábado 27 de agosto.

¿Dónde hospedarse en Las Vegas?

La pandemia no detuvo a Las Vegas. En los últimos años, se pusieron en marcha inversiones millonarias para echar a andar proyectos de remodelación de resorts y construcción de nuevas sedes para el descanso y la diversión.

Entre los resorts recién inaugurados destacan: Circa Resort & Casino, Virgin Hotel y Resort World. Todos con instalaciones pensadas para unas vacaciones inolvidables.

Estos complejos se suman al majestuoso Bellagio (de MGM Resorts) y al recién remodelado SAHARA para ampliar las espléndidas opciones de hospedaje de los visitantes.