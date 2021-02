Visitantes deberán usar cubrebocas en Parques Nacionales de EU

El uso de cubrebocas ya es obligatorio en todos los Parques Nacionales de Estados Unidos a partir de este martes, derivado de los cambios decretados por el gobierno del presidente Joe Biden.

La medida será obligatoria para turistas, contratistas, socios y trabajadores de los 423 sitios que administra el Servicio de Parques Nacionales (NPS) en todo el país, incluidos Puerto Rico, Guam, Samoa y las Islas Vírgenes.

La mayoría de los parques, incluidos el Gran Cañón y Yellowstone, cerraron en marzo, cuando comenzó la crisis sanitaria por el Covid-19. Durante la reapertura se recomendó el uso de las mascarillas, por indicación de los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades (CDC), pero no era forzoso.

El cubrebocas es forzoso al estar en los miradores, los senderos con mucha gente, las construcciones históricas, en los centros para visitantes, así como en todos los inmuebles cerrados donde no se pueda mantener el distanciamiento de otras personas.

Los lineamientos se modificaron luego de que Biden firmó una orden ejecutiva para decretar el uso de mascarillas en edificios y tierras administradas por el gobierno federal.

En algunos parques nacionales, también se redujo la capacidad de los senderos de un solo sentido o se realizaron algunos cierres temporales, según las condiciones del estado en el que se localizan.

