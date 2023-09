Cada mes de septiembre, la Capital Mundial del Entretenimiento se viste de verde, blanco y rojo para recibir a miles de mexicanos y turistas de otras nacionalidades que se suman a un ambiente inigualable para celebrar las fiestas patrias de México.

Y es que, por más de dos décadas, Las Vegas, se ha posicionado como el lugar favorito de los mexicanos para dar “El Grito”, debido en gran parte a su gran oferta de artistas latinos que se presentan durante estos días en recintos espectaculares. Sin dejar de lado, la gastronomía, espectáculos y eventos culturales, así como la asombrosa fiesta que se vive a lo largo del Strip con Mariachis y gente entonando “Viva México” por doquier.

Este año, Las Vegas presenta el siguiente menú de opciones para que sus visitantes vivan la mejor experiencia durante estos días en la Capital Mundial del Entretenimiento:

· The Chelsea en The Cosmopolitan of Las Vegas presenta un fin de semana de risas con el cómico y actor Gabriel "Fluffy" Iglesias del viernes 15 al domingo 17 de septiembre.

· El Downtown Las Vegas Events Center trae de vuelta el festival Rumbazo el viernes 15 y el sábado 16 de septiembre. Anunciada como "la mejor fiesta mexicana del año", la celebración de arte, comida y música incluye actuaciones de Banda Zacatecana, Guaynaa, Lunay, Ivy Queen, T3R Elemento, Jay Wheeler y muchos más.

· El legendario guitarrista Carlos Santana está de vuelta en House of Blues Las Vegas en Mandalay Bay Resort & Casino, tocando sus más grandes éxitos el miércoles 13 de septiembre y del viernes 15 hasta el domingo 17 de septiembre.

· La Banda MS, ganadora de varios premios Billboard de la música latina, actuará en el Michelob ULTRA Arena del Mandalay Bay Resort & Casino el viernes 15 de septiembre.

· El MGM Grand Garden Arena en el MGM Grand Hotel & Casino presenta una alineación de los mejores actos latinos para la especial ocasión. El cantante y actor Maluma llevará su gira Don Juan World Tour al escenario el miércoles 13 de septiembre, seguido de la gira Soy Rebelde Tour del grupo de pop latino RBD el jueves 14 de septiembre y dos actuaciones del icono del pop latino Alejandro Fernández el viernes 15 y el sábado 16 de septiembre.

· Luis Miguel, ganador de múltiples premios GRAMMY y Latin GRAMMY, sube al escenario del Dolby Live at Park MGM del viernes 15 al domingo 17 de septiembre.

· El grupo de rock Caifanes llenará de rock el Pearl Theater del Palms Casino Resort el sábado 16 de septiembre.

· La diva del pop latino, Gloria Trevi, actuará en el Bakkt Theater del Planet Hollywood Resort & Casino el viernes 15 de septiembre, seguida de la gira Cumbia para el Corazón Tour de Los Ángeles Azules el sábado 16 de septiembre.

· El T-Mobile Arena presenta un fin de semana repleto de espectáculos para estas fiestas. El cantante Carin León hará una parada de su gira Colmillo de Leche el jueves 14 de septiembre, seguida por la gira El Buki World Tour del miembro del Salón de la Fama de la Música Latina de Billboard Marco Antonio Solís el viernes 15 de septiembre y la gira Lindo y Querido Tour de la banda de pop-rock Maná, el domingo 17 de septiembre.

· El famoso baladista Emmanuel sube al escenario del Venetian Theatre del Venetian Resort de Las Vegas el viernes 15 y el sábado 16 de septiembre.

· Los artistas Gerardo Ortiz y El Yaki se unen para llevar la gira Dijimos Traquilito a The Theater en Virgin Hotels Las Vegas el jueves 14 de septiembre. La India Yuridia, cómica y autodenominada "conferenciante del humor", también actuará el viernes 15 de septiembre.

· Danna Paola, estrella del pop latino que encabeza las listas Billboard, lleva su gira XT4S1S Tour a House of Blues Las Vegas en Mandalay Bay Resort & Casino el jueves 21 de septiembre.

· La estrella del pop latino Paulina Rubio sube al escenario del Venetian Theatre de The Venetian Resort Las Vegas el viernes 22 y el sábado 23 de septiembre.

· La cantante y actriz Lupita D'Alessio se presentará en el Pearl Theater del Palms Casino Resort el sábado 7 de octubre.

· El grupo norteño y texano Intocable presenta su gira Evolución Tour en The Theater at Virgin Hotels Las Vegas el sábado 7 de octubre.

· Romeo Santos, conocido como el "Rey de la Bachata", toca en el T-Mobile Arena el viernes 13 de octubre.

· Fusionando mariachi y norteño, el ganador del Latin GRAMMY, Christian Nodal actuará en el Michelob ULTRA Arena del Mandalay Bay Resort & Casino el sábado 14 de octubre.

· La ciudad de Las Vegas presenta El Grito: Celebrando la Independencia de México en el East Las Vegas Community Center el viernes 15 de septiembre. El festival comunitario incluye música mariachi en directo, actuaciones de danza folclórica y actividades infantiles.