Vive el otoño en Kissimmee con eventos de miedo

Ya estamos cerca del otoño y, por lo tanto, de Halloween, una de nuestras temporadas favoritas en Estados Unidos y sobre todo en el área de la Florida Central.

Muchos eventos regresan este año y varios ya comenzaron. Aquí te contamos lo que llega a Kissimmee y sus alrededores este otoño.

Eventos para toda la familia

Un lugar de encanto es Celebration Town Center donde toda la familia podrá disfrutar de un pueblo estadounidense convertido en Halloween Town, con las fachadas decoradas, las calles disfrazadas y concursos de calabazas.

Si buscas a tus personajes favoritos, en Mickey’s Not So Scary Halloween Party podrás disfrutar de Magic Kingdom decorado de Halloween con los personajes disponibles para fotos. Pero no solo ellos, también los villanos estarán rondando para hacer de las suyas.

Es un evento especial, por lo que necesitas de un boleto adicional para entrar al evento. Habrá dulces para todos, shows exclusivos, el famoso desfile Boo-to-You y regresan tres brujas favoritas de todos, las hermanas Sanderson desde Salem, con el Hocus Pocus Spelltacular teniendo de invitados especiales a Oogie Boogie y Maléfica (Ago 12 – Oct 31).

Para los pequeños tenemos el Brick-or-Treat en Legoland Florida Resort con personajes disfrazados dando dulces, desfile, música y fiesta por todo el parque para pasarla de miedo. Este evento se lleva a cabo solo fines de semana desde el 24 de septiembre hasta el 30 de octubre, recomendamos revisar fuentes oficiales para más información.

Gatorland está listo para dar la bienvenida de nuevo, por cuarto año consecutivo, a su popular evento de Halloween "Gators, Ghosts and Goblins". El evento familiar diurno se llevará a cabo los fines de semana a partir del 15 de octubre hasta el 30 del mismo mes. Se programarán varias actividades, incluidas zonas de espantos tematizadas, personajes interactivos, encuentros con animales y el popular Desfile de disfraces de Halloween para niños. El evento de Halloween es gratis con la entrada al parque.

Howl-O-Scream regresa a SeaWorld Orlando, y este año promete ser más grande que nunca con más zonas fantasmagóricas, emociones y escalofríos. Howl-O-Scream 2022 presenta más montañas rusas, más casas encantadas, más zonas de miedo y más sustos inesperados. Este evento inicia el 9 de septiembre hasta el 31 de octubre. Consulta la página oficial del parque para más información.

Solo para amantes del terror

¿Te gustan las casas de espantos? ¿Te gustan las películas de terror? Si unimos ambas opciones tenemos como resultado un gran evento que sucede en Universal Studios Florida, en selectas noches desde el 2 de septiembre hasta el 31 de octubre, los fanáticos de este género pueden visitar el parque donde 10 diferentes casas temáticas estarán abiertas hasta muy noche para espantar a quien se atreva a entrar.

Algunas de estas casas son: Halloween la película, The Weeknd, El Teléfono Negro (una de las más recientes películas de terror) e incluso una casa con los Monstruos Clásicos del cine. Recomendamos revisar las fechas de las Halloween Horror Nights en Universal Studios, ya que se necesita un boleto especial para ingresar a este evento.

Otro tipo de experiencia de miedo se encuentra a pocos minutos de Kissimmee, en medio de un campo de cultivo en el cual, por 40 minutos de recorrido en auto, debes atravesar un camino lleno de sorpresas escalofriantes. The Haunted Road o el camino embrujado en español es único en su especie y no apto para menores. Al final del camino podrás disfrutar de bebidas, carne estilo barbeque, tienda de souvernirs y por si fuera poco, un granero embrujado donde el recorrido es a pie ¿te atreverías a vivir esta experiencia?

Deportes

Y por último, pero no por eso de menor importancia, te recordamos que la temporada de la NBA comienza en octubre y los Orlando Magic estarán jugando en el Amway Center de Orlando a partir del 11 de octubre; los boletos van desde los $17usd por persona.

