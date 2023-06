¡Atención, fans de Friends! La famosa cafetería Central Perk tendrá una versión real y funcional próximamente en Boston, Massachusetts, exactamente igual a la de la serie y con detalles inspirados en los cinco protagonistas y su vida en Nueva York.

Y es que se abrirá la primera ubicación de Central Perk Coffehouse, de lo que podría ser parte de una cadena transnacional, antes de que termine el 2023. Desafortunadamente no será en la ciudad donde vivieron los seis amigos más icónicos de la televisión, sino que se abrirá en Newbury Street de Boston.

El anuncio de la apertura de esta cafetería sucede después de que Warner Bros. anunciara el año pasado sus primeros planes de fundar su propia cadena de cafeterías reales Central Perk, inspiradas al 100 por ciento en Friends.

Según los informes, Central Perk Caffehouse recreará la cafetería, su ambiente, su barra de pedidos y trastos, así como su decoración, incluido el sillón anaranjado, además de ofrecer un menú inspirado en frases icónicas de la serie y momentos memorables.

Por ejemplo, la mezcla de café tostado medio se llamará ¿Cómo estás? (How You Doin’?), el tostado oscuro será el café Estábamos en un descanso para tomar café (We Were on a *Coffee* Break) y cold breaw se llamará ¡Oh, Dios Mío! (Oh.My.GAWD!).

Central Perk Coffehouse y la posible cadena estará a cargo del empresario y presidente de la marca Central Perk, Joe Gurdock.

En un comunicado , Joe dijo que espera que la ubicación de la nueva cafetería sea una decisión importante y acertada a pesar de que que no se abrirá en Nueva York, donde la serie se llevó a cabo y donde están las principales exhibiciones conmemorativas al aniversario sabritas también por Warner.

“Newbury Street y el vecindario Back Bay de la ciudad son gemas preciadas, conocidas y admiradas por todo el mundo. Somos muy afortunados de haber encontrado la primera ubicación inicial para este concepto”.

Todavía no hay fecha exacta para su inauguración, pero está claro que será antes de que termine el 2023 para que la empresa pueda continuar con los planes de crear una cadena.

Mientras esperan la inauguración de Central Perk Coffehouse, los fans pueden comprar el café de la marca Central Perk en línea con nombres originales inspirados en momentos y frases icónicas de los personajes de Friends que resuenan en los fans, como Pivot Blend y Gunther Espresso.