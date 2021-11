Vive la Semana del Teatro de Chicago a precios accesibles

La Semana del Teatro de Chicago está de regreso de manera presencial después de una escena teatral más tranquila y en su mayoría en línea en 2021 durante la pandemia de COVID-19.

La Semana del Teatro de Chicago, que abarca una semana y dos fines de semana completos, celebra su décimo año. En este programa de la Liga de Teatros de Chicago, en asociación con Choose Chicago, se espera que más de 100 producciones teatrales participen en vecindarios de la ciudad y los suburbios.

Chicago Theatre Week (# CTW22), una celebración anual de la rica tradición de ir al teatro en Chicago durante la cual los visitantes y residentes pueden acceder a boletos económicos, regresa por su décimo año, y se llevará a cabo 17-27 de febrero de 2022.

La lista de las producciones participantes confirmadas estará disponible una vez que los boletos salgan a la venta el martes 11 de enero de 2022 en ChicagoTheatreWeek.com con precios económicos que van desde $ 30 dólares a $ 15 dólares o menos.

Un "adelanto" de las aproximadamente 100 producciones que se espera que participen incluye: Blue Man Group (Briar Street Theatre), Come From Away (Broadway en Chicago), Don Quijote (Joffrey Ballet), Evita (Drury Lane Theatre), Gem of the Ocean (Goodman Theatre), The Lady from the Sea (Court Theatre), Lucy and Charlie's Honeymoon (Lookingglass Theatre Company), Queen of the Night (Victory Gardens Theatre), The Simon & Garfunkel Story (Broadway en Chicago), Together at Last (La segunda ciudad), West Side Story (Marriott Theatre) y Women of Soul (Mercury Theatre Chicago).

En un año típico, más de 100 producciones participantes ofrecen boletos económicos para más de 600 representaciones individuales durante la Semana del Teatro de Chicago. El programa continúa atrayendo nuevas audiencias a los teatros del área con un promedio de 2 de 3 de los asistentes visitando el teatro elegido por primera vez.

“Los teatros de Chicago están abiertos nuevamente, la Semana del Teatro de Chicago 2022 es una celebración de nuestra resilente industria del teatro. Esperamos que todos los habitantes de Chicago celebren con nosotros”, comentó la directora ejecutiva de League of Chicago Theatres, Deb Clapp. "La rica tradición teatral de Chicago es conocida en todo el mundo, y la Semana del Teatro de Chicago es el momento perfecto para explorar nuevos trabajos, nuevos talentos, musicales, improvisación y más".

“La escena teatral de Chicago es un diferenciador fundamental para nuestra ciudad. Con más de 250 teatros, Chicago ofrece algo para todo”, dijo Glenn Eden, presidente de la junta directiva de Choose Chicago. “La Semana del Teatro de Chicago 2022 es más importante que nunca, ya que celebramos la reapertura del teatro en vivo. La Semana del Teatro de Chicago es una oportunidad increíble para experimentar todo lo que Chicago tiene para ofrecer tanto a los lugareños como a los visitantes ".

El hashtag oficial de la Chicago Theatre Week 2022 es # CTW22.

Con información de Choose Chicago