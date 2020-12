Un vuelo de United Airlines fue desviado la semana pasada por la emergencia médica de un pasajero, pero el caso despertó las alertas cuando el hombre murió con síntomas de Covid-19 en el hospital.

El avión salió de Orlando, Florida, el lunes pasado, con destino a la ciudad de Los Ángeles, en California. Sin embargo, la ruta se desvió a Nueva Orleans para que una persona a bordo pudiera ser llevado a un hospital.

En los primeros reportes, la aerolínea indicó que el hombre había tenido un ataque al corazón y dio a los pasajeros la opción de tomar otro vuelo o seguir el camino en la misma aeronave.

De acuerdo con United Airlines, todas las personas optaron por quedarse en el avión para llegar a Los Ángeles.

El viernes, la aerolínea notificó que el pasajero murió con síntomas de Covid-19, pero no precisó si esa había sido la causa del fallecimiento.

La Asociación de Asistentes de Vuelo indicó que toda la tripulación del vuelo 591 comenzaron la cuarentena de 14 días en cuanto llegaron al Aeropuerto Internacional de Los Ángeles.

"¿Me pregunto cómo sus chicos admitieron a un hombre positivo a Covid en mi vuelo anoche? Estaba temblando y sudando a bordo del avión. Estaba claramente enfermo y murió en pleno vuelo", escribió en Twitter una pasajera.

La usuaria tamén dijo que el personal de United sólo limpió el asiento con toallitas desinfectantes, aunque existe un protocolo especial de limpieza.

Tras difundirse la historia, los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades (CDC) de Estados Unidos, iniciaron una investigación sobre la muerte del pasajero vinculada con el coronavirus. United Airlines aseguró que proporcionaría toda la información necesaria.

Hello, Megan. We're sorry that you experienced this during your travel. We can assure you that the medical emergency on your flight was not Covid related. The safety of our customers is our highest priority and the area was properly disinfected. ^DD