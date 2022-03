5 cosas que deberías evitar en tu entrevista para obtener la visa americana

La entrevista en el consulado o embajada de Estados Unidos es uno de los pasos del trámite que más nerviosismo causan a los solicitantes de una visa de turista B1/B2.

¿Por qué? Porque es el momento en el que un oficial consular estadounidense decide si se aprueba o rechaza la solicitud. La decisión depende totalmente de él y lo determina con una serie de preguntas.

Aunque muchas veces influye qué oficial te toca (y hasta la suerte), hay algunos factores que pueden hacer que tu entrevista resulte en una visa negada.

1. No mezcles tus motivos de viaje

Cuando estés llenando el formulario DS-160 verifica qué tipo de visa estás pidiendo. Si solicitas la visa de turista B1/B2 entonces no digas en tu entrevista que quieres tu visa para ir a trabajar o estudiar a Estados Unidos.

Los motivos de viaje que expreses al oficial consular deben coincidir con el tipo de visa que quieres.

Estos son los motivos de viaje permitidos con la visa B1/B2, según el Departamento de Estado. Los más comunes son turismo, compras y visita de familiares.

Categoría de negocios (B-1)

1) Consulta con socios comerciales.

2) Asistir a una convención científica, educativa o profesional con fecha específica.

3) Capacitación profesional a corto plazo.

4) Conferencia de negocios.

5) Arreglar un patrimonio.

6) Negociar un contrato.

Presentarse en un litigio.

Categoría de turista (B-2)

1) Turismo: visita a parques temáticos, a playas, parques nacionales, museos, miradores y cualquier destino para el confort y la diversión.

2) Vacaciones.

3) Visita de amigos o familiares. Sé muy específico con el oficial de CBP sobre tu fecha de regreso, para que no crea que te quedarás a residir con tus familiares.

4) Compras. Esta es una actividad muy común de quienes viven en la frontera, pues suelen aprovechar las ofertas y precios bajos en malls de ciudades como McAllen, El Paso y Tucson.

5) Tratamiento médico.

6) Participación en eventos sociales organizados por organizaciones fraternales, sociales o de servicios.

7) Participación de aficionados en eventos o concursos musicales, deportivos o similares, si no se les paga por participar.

8) Inscripción en un curso de estudio recreativo corto, no para obtener créditos para un título (por ejemplo, una clase de cocina de dos días durante las vacaciones).

2. Di la verdad y no te enredes con historias

Llenar el formulario DS-160 es el paso más importante del trámite de visa porque la entrevista del oficial consular se basará en la información que proporciones ahí. Por eso la importancia de que hables con la verdad y de que tú mismo llenes la solicitud para conocer cada detalle.

Al iniciar la entrevista, el oficial te pedirá tu hoja de confirmación del DS-60 y comenzará a cuestionarte sobre lo que anotaste. Es muy importante que tus respuestas sean claras, dichas con seguridad y que coincidan con lo llenado en el formulario. De no ser así, te realizará más preguntas para que aclares tus contradicciones y puede ponerte más nervioso.

Contesta únicamente lo que te preguntan. Manténte apegado a tu formulario DS-160 y no te extiendas con historias que pueden enredarte. Por ejemplo, si te preguntan a dónde vas, responde el nombre del destino y ya; si el oficial no lo pregunta, no es necesario que cuentes la historia de lo que te motivó a ir ahí.

3. No pidas una visa si estás desempleado o no tienes soporte económico

Las autoridades de Estados Unidos temen que los solicitantes desempleados no viajen de manera temporal a su país y decidan quedarse ahí para trabajar permanentemente.

Por lo tanto, los rechazos de visas a desempleados son más frecuentes. El formulario DS-160 tiene una sección para anotar el ingreso mensual que percibe el solicitante así como la empresa para la que trabaja; segmentos que son fácilmente revisados por el oficial consular y sobre los cuales profundiza en la entrevista, preguntando a detalle las actividades que se realizan en el trabajo y la antigüedad en el puesto.

“Al realizar entrevistas de visa, los oficiales consulares examinan cada solicitud individualmente y consideran las circunstancias, los planes de viaje, los recursos financieros y los vínculos del solicitante que se encuentran fuera de los Estados Unidos, lo que garantizará la salida del solicitante después de una visita temporal”, señalan en la página de Travel.State.Gov.

No hay apelación una vez que te rechazaron la visa bajo la sección 214 (b), pero puedes volver a solicitarla después haciendo el trámite desde cero. Si te la rechazaron por no tener un trabajo, realiza el nuevo trámite hasta que ya tengas uno.

En el caso de que un familiar sea tu sustento económico, presenta sus talones de pago o comprobantes de empleo. Por ejemplo, si eres ama de casa, presenta los de tu esposo. También se sugiere que, si no tienes empleo, algún familiar tenga visa.

Es probable que sí concedan la visa de turista a un estudiante porque tiene una razón para regresar a México: concluir sus estudios en su colegio. Además, si aclara que sus gastos serán pagados por sus padres, la probabilidad aumenta.

Las visas de turista también se conceden fácilmente a niños, siempre y cuando al menos uno de sus padres tenga la visa o ambos estén tramitándola. Se les otorga el documento de viaje porque alguien más pagará sus gastos.

El trámite de visa también está facilitado para adultos mayores aunque no tengan un trabajo, siempre y cuando aclaren quién pagará sus gastos en Estados Unidos.

4. Evita hablar de familiares sin documentos

Si tus familiares en Estados Unidos no tienen la ciudadanía, residencia permanente o una visa que justifique su estadía, mejor no los menciones. Si tienen un estatus indocumentado te perjudicará y empezarán a cuestionarte sobre ellos; lo mejor es no revelar su información si son vulnerables ante inmigración.

Por esa razón, siempre es mejor decir que vas a Estados Unidos por turismo o compras. Si tus familiares tienen una estancia legal, puedes decir que vas a visitarlos y no tendrás problemas.

5. No te confíes y prepárate

El oficial consular únicamente te pedirá tu confirmación de formulario DS-160 y el pasaporte al momento de la entrevista.

Si la sesión de preguntas se complica y te pide comprobar que regresarás a México después de tu viaje o que tienes recursos económicos para sustentar los gastos, puedes presentar otros documentos probatorios.

También puedes llevar tu cédula profesional para demostrar que concluiste una carrera.

Demuestra arraigo una constancia laboral porque indica que tienes un empleo estable en México al cual volver. Presenta una carta o constancia de estudiante (firmada por tu institución) si aún estudias.

Son prueba de solvencia económica documentos como comprobantes de recibos de pago, estados de cuenta y comprobantes de devolución de impuestos.

Es muy probable que no necesites presentarlos, pero son una medida precautoria y llevarlos te hará sentir más seguro.

Las preguntas están basadas en la información de tu DS-160. Practica tus respuestas antes de ir a la entrevista. Los cuestionamientos más comunes son los siguientes (ensáyalos antes de ir):

1. ¿A qué lugar de Estados Unidos viaja?

2. ¿Cuál es el motivo de su viaje?

3. ¿De cuánto tiempo será su estancia y cuándo piensa partir?

4. ¿Con quién viaja?

5. ¿Dónde trabaja? ¿Desde cuándo labora ahí y qué actividades realiza?

6. ¿Quién pagará los gastos de su viaje?

7. ¿Dónde se hospedará?

8. ¿Tiene familiares en Estados Unidos?

9. ¿Ha viajado o estado antes en Estados Unidos?

