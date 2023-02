Uno de los grandes sueños de todo estudiante al momento de graduarse es conseguir un trabajo relacionado a su carrera, adquirir experiencia y, el gran plus, que sea en el extranjero. Estados Unidoses uno de los países más solicitados para hacerlo realidad y tiene un par de opciones para ello.

Algunos de los universitarios mexicanos tienen la meta de vivir y trabajar en la Unión Americana, el lugar de las grandes empresas y la calidad de vida, en donde quieren desarrollarse profesionalmente, ejercer su carrera, adquirir experiencia y, por supuesto, ganar aunque sea poco dinero.

La Visa J-1 es el programa que está diseñado para promover el intercambio de personas, conocimiento y habilidades en los campos de la educación, artes y ciencias. Entre los participantes se encuentran estudiantes vigentes o graduados, profesores, investigadores o personas que acrediten algunas de las actividades mencionadas.

La mayoría de las empresas que ofrecen prácticas profesionales tienen la ventaja de no remunerar dicha actividad, aunque existen algunas que pagan una cantidas simbólica a los practicantes. El periodo de duración es limitado y el practicante normalmente hace todo lo posible por dejar una buena impresión para conseguir un contrato

Intership y trainee

De acuerdo con el Departamento de Estado estadounidense, hay dos formas mediante las cuales losestudiantes mexicanos pueden realizar sus prácticas profesionales en el país norteamericano: programa intership y programa trainee.

Para ir como intership a Estados Unidos, el gobierno estadounidense y las empresas requieren que el solicitante esté inscrito en alguna universidad o que el programa inicie en los 12 meses posteriores a la graduación.

Los trabajos estadounidenses seleccionados deben estar relacionados a la carrera del solicitante, deben pertenecer a la lista del programa de intercambio y, una vez ello, los empleadores deben atender y analizar los datos del interesado.

En el caso del Trainee, se trata de un programa de entrenamiento profesional para graduados que tienen al menos un año de experiencia en algún trabajo relacionado a su carrera. También pueden calificar egresados sin título, pero que puedan comprobar cinco años de experiencia laboral.

Los trabajos seleccionados en Estados Unidos deberán estar de acuerdo con los estudios o trabajos previamente realizados, estar en la lista de programas para trainees, el practicante debe contar con un nivel óptimo de inglés y, posteriormente, los empleadores deben analizar su solicitud para aceptarlo o no.

A decir del US Inmigration and Customs Enforcement (ICE), el estudiante debe contar con algunos requisitos: tener un nivel de inglés necesario para participar en el proceso de selección, pasaporte vigente, hoja de confirmación de la solicitud DS-160, Forma DS-2019 y haber pagado el recibo SEVIS (Student and Exchange Visitor Program).

También te puede interesar:

¿Quieres estudiar en EU durante el verano? Esto te interesa

5 Razones para aprender inglés como estudiante de intercambio

¿Dónde conseguir asesoría para estudiar en EU?