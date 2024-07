Un nuevo estudio de Pew Research Center reveló que la población de inmigrantes indocumentados en Estados Unidos aumentó a 11 millones en 2022.

La publicación What we know about unauthorized immigrants living in the U.S. se basa en la Encuesta sobre la Comunidad Estadounidense y señala que la población de migrantes sin documentos quizá haya aumentado debido a la llegada masiva de migrantes a la frontera en los últimos años.

Tan sólo el número de solicitantes que esperaban una decisión sobre sus solicitudes de asilo aumentó en alrededor de un millón a finales de 2023.

“Además, hasta diciembre de 2023, unos 500,000 nuevos inmigrantes recibieron la libertad condicional en el país a través de dos programas federales: el programa Cuban, Haitian, Nicaraguan and Venezolane ( CHNV ) y el programa Uniting for Ukraine ( U4U )”, anotan.

Cae cifra de mexicanos indocumentados en Estados Unidos

Del total de inmigrantes indocumentados, la mayoría son mexicanos. Sin embargo, la cifra se redujo a 4 millones en 2022. El pico fue de 6.9 millones en 2007.

“México ha sido durante mucho tiempo, y sigue siendo, el país de nacimiento más común para los inmigrantes no autorizados. Los 4 millones de inmigrantes en 2022 fue la cifra más baja desde la década de 1990. Y en 2022, México representó el 37% de los inmigrantes no autorizados del país”.

¿Por qué cayó la cifra de mexicanos indocumentados?

De acuerdo con Pew Research Center, la disminución de migrantes mexicanos sin documentos en Estados Unidos puede deberse a varios factores:

Una disminución de la migración de México a Estados Unidos.

Algunos inmigrantes mexicanos regresan a México.

Más oportunidades para migrar legalmente desde México, como visas de trabajo temporal, incluyendo la H-2A de trabajadores agrícolas.

¿De qué otros países provienen los migrantes sin documentos?

Después de México, los países con las mayores poblaciones de inmigrantes no autorizados en Estados Unidos fueron:

El Salvador: 750,000.

India: 725,000.

Guatemala: 675,000.

Honduras: 525,000.

Pew Research Center indica que los inmigrantes sin documentos provenientes de El Salvador, Honduras y Guatemala aumentaron un 50% entre 2007 y 2019.

Estos migrantes se ubican principalmente en Florida, Maryland, Massachusetts, Nueva Jersey, Nueva York y Texas. En todos estos estados han aumentado. Solamente en California se registró una disminución.

En contraste, el número de inmigrantes con documentos casi se duplicó, pasando de 24.1 millones en 2000 a 36.9 millones en 2022.