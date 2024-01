El Instituto Nacional Electoral (INE) anunció la última fecha para tramitar o renovar la credencial para votar en las elecciones del 2 de junio de 2024.

La temporada de elecciones que se realizará corresponde a la más grande de la historia de México, debido a que se elegirán cerca de 19 mil cargos políticos alrededor de la República Mexicana, entre ellos senadores, diputados y presidente federal.

¿Cuándo es la fecha límite para tramitar la INE?

Votar es un derecho de todos los mexicanos estipulado en el artículo 35 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos (CPEUM), pero no se puede ejercer sin la credencial de elector.

De acuerdo con el Instituto Nacional Electoral, el último día para tramitar la credencial para votar es el lunes 22 de enero de 2024.

🪪 ¡Año nuevo, #CredencialParaVotar nueva! Recuerda que tienes hasta el 22 de enero para tramitar o actualizar #TuINE y así poder participar en las #Elecciones2024MX. 🗳️ Aquí te decimos qué necesitas para obtenerla.👇🏼 pic.twitter.com/uhbxA0NZFo — @INEMexico (@INEMexico) January 10, 2024

¿Qué documentos se necesitan para tramitar la INE?

Además de ser una identificación oficial que sirve como comprobante de nacionalidad mexicana, también es una credencial esencial para ejercer el derecho al voto. Las personas que la quieran tramitar, deberán acudir a los módulos de atención con los siguientes documentos:

1. Acta de nacimiento o carta de naturalización.

o carta de naturalización. 2. Identificación oficial con fotografía : Pasaporte, cédula profesional, licencia de conducir, cartilla del Servicio Militar Nacional, credencial de servicio público, documentos de escuelas públicas o privadas, credenciales de derechohabientes, credenciales de identificación laboral.

: Pasaporte, cédula profesional, licencia de conducir, cartilla del Servicio Militar Nacional, credencial de servicio público, documentos de escuelas públicas o privadas, credenciales de derechohabientes, credenciales de identificación laboral. 3. Comprobante de domicilio con menos de tres meses de antigüedad: Recibos de pago de impuestos o servicios, estados de cuenta, contrato de arrendamiento o copia certificada de escrituras.

Los ciudadanos que no tengan comprobante de domicilio o identificación oficial, podrán acudir a las instalaciones con dos testigos que vivan en la misma ciudad, municipio y alcaldía.

¿En dónde están los módulos para tramitar la credencial para votar?

La credencial para votar se puede actualizar, tramitar o renovar en alguno de los 855 Módulos de Atención Ciudadana (MAC) del Instituto Nacional Electoral, ubicados alrededor de la República Mexicana.

Los mexicanos interesados en realizar el trámite pueden verificar la disposición de los módulos a través de este enlace o por teléfono al número 800 433 2000 de INEtel.

Todos los módulos ofrecen sus servicios de lunes a viernes en un horario de 8:00 am a 8:00 pm y fines de semana de 8:00 am a 2:00 pm, no se necesita cita previa.

¿Se puede votar con credenciales que expiran en 2024?

El Instituto Nacional Electoral a través de X (antes Twitter) detalló que las credenciales con fecha de expiración en 2024 podrán ser utilizadas para votar en las elecciones del 2 de junio, por lo que no es necesario acudir a las sucursales a realizar la renovación.