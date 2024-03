WhatsApp es una de las aplicaciones más utilizadas en la actualidad, pero mantener la privacidad intacta suele ser una de las complicaciones más habituales de los usuarios, debido al fácil acceso que se tiene a los mensajes, fotos, vídeos e información personal.

Sin embargo, la aplicación implementó una nueva función para que nadie excepto el propietario pueda ingresar a los chats mediante el uso de huella dactilar o contraseña personalizada en la versión para escritorio.

¿Cómo poner contraseña a los chats de WhatsApp desde el celular?

WhatsApp permite a los usuarios colocar una capa extra de seguridad para visualizar el contenido, a través del uso de una huella dactilar para ingresar a la aplicación. Para hacerlo, sólo se deben de seguir los siguientes pasos:

1. Ingresar a WhatsApp.

2. Dirigirse a ‘ajustes’ o ‘configuración’.

3. Ingresar a ‘privacidad’.

4. Buscar la opción ‘bloqueo con huella dactilar’.

5. Habilitar la opción ‘desbloquear con huella dactilar’.

6. Verificar la identidad colocando la huella dactilar del propietario.

7. Seleccionar la duración del bloqueo después de inactividad: inmediatamente, después de un minuto o después de 30 minutos.

8. Seleccionar si se desea ver la vista previa de los mensajes o no.

Asimismo, la aplicación habilitó la opción para sólo bloquear algunos chats seleccionados, no toda la bandeja de entrada. Sólo se necesita mantener presionado el contacto con el que se desea extender la seguridad, seleccionar los tres puntos y la opción ‘bloquear chat’.

Con esta opción que los usuarios catalogan como ‘modo infiel’, también desaparece el contacto de los mensajes frecuentes y las notificaciones de mensajes recibidos, además de que sólo se puede ingresar a la conversación con huella dactilar, contraseña o reconocimiento facial.

¿Cómo poner contraseña a los chats de WhatsApp desde la computadora?

Si eres de las personas que utiliza WhatsApp Web, también puedes lograr que sólo se puedan abrir los mensajes con una contraseña personalizada, ideal para los usuarios que necesitan dejar abierta su cuenta en la escuela o lugar de trabajo. Para hacerlo, sólo se deben de seguir los siguientes pasos:

1. Abrir WhatsApp Web.

2. Ir a ‘ajustes’ o ‘configuración’.

3. Ingresar a ‘privacidad’.

4. Buscar y seleccionar la opción ‘bloqueo de aplicación’.

5. Ingresar una contraseña.

6. Verificar la contraseña.

7. Seleccionar después de cuanto tiempo de inactividad se puede bloquear la aplicación.

8. Colocar la contraseña para ingresar.

Cuando la aplicación está bloqueada, no llegan notificaciones y no es posible ingresar a ver la información personal si no se tiene la contraseña correcta.