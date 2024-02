¿Mandaste un mensaje por error? WhatsApp, una de las aplicaciones líderes de comunicación instantánea, ahora permite que los usuarios editen mensajes que ya fueron enviados a chats personales o grupales.

Uno de los mayores temores de los cibernautas consiste en enviar mensajes incorrectos, con faltas de ortografía, a personas equivocadas o arrepentirse cuando un texto ya fue entregado a sus destinatarios, pero, ¿Es posible editar un mensaje de WhatsApp antes de que lo vean?

¿Cómo editar un mensaje enviado por WhatsApp?

La interfaz de WhatsApp permite a los usuarios utilizar sus herramientas de forma sencilla y la edición de mensajes no es la excepción. Para poder lograrlo, es indispensable que se obtenga la versión más actualizada, ya que de no hacerlo la opción no será visible.

El primer paso para poder editar un mensaje antes de que el destinatario lo vea es ingresar al chat en el que se encuentra el texto, mantenerlo presionado hasta que despliegue una barra con las opciones y seleccionar los tres puntos que se encuentran en la parte superior derecha.

El segundo paso consiste en ingresar a ‘editar’ que suele encontrarse en la tercera posición, al hacerlo de forma correcta, aparecerá la barra de escritura donde será posible corregir el mensaje anterior por uno nuevo.

¿Cómo editar un mensaje de WhatsApp sin que nadie se de cuenta? Foto: Screenshot WhatsApp

Aunque la aplicación se mantiene en constante cambio, aún no es posible hacerlo sin que otras personas se den cuenta. Al editar un texto, le aparecerá ‘editado’ a los miembros de un chat o al contacto con el que se entabla la conversación.

¿Se pueden editar fotos, videos, audios o stickers?

La nueva actualización sólo permite editar mensajes de texto, pero se espera que en las nuevas versiones ya sea posible corregir otro tipo de contenido multimedia.

La opción que es viable para todos los dispositivos electrónicos es ‘eliminar mensaje’, que permite borrar fotos, videos, audios y stickers al seleccionar el texto, dirigirse al ícono de un bote de basura y presionar ‘eliminar para todos’.

¿Cuánto tiempo se tiene para editar un mensaje por WhatsApp?

De acuerdo con WhatsApp, las personas que desean editar un mensaje, sólo tienen un lapso de 15 minutos para poder hacerlo, ya que al exceder el tiempo límite la opción quedará deshabilitada.

Una de las ventajas de la nueva herramienta es que no manda notificaciones a los contactos alertando sobre la acción, sólo les aparece 'editado' al costado de la hora en la que se envió el texto. El primer mensaje antes de ser editado, sólo será visible para el titular de la cuenta.