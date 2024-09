El martes 5 de noviembre de 2024, millones de estadounidenses ejercerán su voto para elegir a un nuevo presidente. Los candidatos a la presidencia son Kamala Harris por el Partido Demócrata y Donald Trump por el Partido Republicano.

¿Cómo registrarme para votar en Estados Unidos?

Para votar, debes registrate. Aquí una guía para hacerlo.

Cada estado y territorio establece sus propias reglas para registrarse para votar, pero en general tienes estas opciones:

Regístrate en línea:

La mayoría de los estados ofrecen la posibilidad de registrarse en línea. Selecciona tu estado o territorio en esta página web para averiguar si puedes hacerlo e inicia tu inscripción.

Cuando selecciones tu estado, el sistema te llevará a una página donde a su vez te indicarán la página de tu estado donde debes iniciar tu registro en línea, tu fecha límite de inscripción (según la vía que elijas) y un formulario.

Regístrate por correo:

Puedes descargar e imprimir el Formulario Nacional de Inscripción de Votantes por Correo para utilizarlo en todos los estados, excepto New Hampshire, Dakota del Norte, Wisconsin y Wyoming. El formulario está disponible en varios idiomas. Da clic aquí.

Regístrate en persona:

Puedes registrarte en persona en tu oficina electoral local o estatal. Encuentra su ubicación en este enlace .

Asegúrate de que tu nombre y dirección estén registrados correctamente. Verifica tu estado o territorio para confirmar tu registro de votante en el sitio web electoral correspondiente.

Tu registro puede ser marcado como “inactivo” si no has votado en al menos dos elecciones federales y no respondiste a los intentos de contacto de los funcionarios electorales. La oficina electoral de tu estado o localidad puede ayudarte a cambiar el estado de tu registro a “activo” o responder cualquier pregunta que tengas.

“Cuando se registre para votar o cambie su registro, es posible que le envíen una tarjeta de registro de votante. Esta tarjeta confirma que está registrado y listo para votar. No necesita tener su tarjeta de registro de votante con usted para votar”, señalan.

En Estados Unidos, no hay una fecha límite nacional para el registro de votantes. Sin embargo, las fechas límite varían según el estado: en algunos, el registro debe completarse 30 días antes de las elecciones, mientras que en otros, es posible registrarse el mismo día de las elecciones. Puedes buscar la fecha límite que te corresponde en este enlace.

¿Qué documentos necesito para votar?

Sólo los ciudadanos de Estados Unidos pueden votar en las elecciones. En la mayoría de los casos, necesitarás una licencia de conducir o una identificación estatal para registrarte para votar.

Si no tienes ninguno de estos, es posible que puedas proporcionar otros tipos de documentación, incluyendo un extracto bancario o una factura de servicios públicos. Pero esto varía por estado.

¿Qué hacer si soy ciudadano pero vivo fuera de Estados Unidos?

Si eres ciudadano y quieres votar, pero vives fuera de Estados Unidos aún así es posible que te registres. Debes solicitar una boleta de voto en ausencia (por correo) completando la Solicitud de Tarjeta Postal Federal (FCPA).

“Si es miembro de las fuerzas armadas estadounidenses o familiar de militares, también puede usar la FPCA para registrarse para votar y solicitar una boleta de voto en ausencia. Los votantes militares y en el extranjero pueden obtener más información en el Programa Federal de Asistencia Electoral”, añaden.