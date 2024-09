En el proceso de solicitud de la visa americana, es crucial estar alerta para evitar fraudes y proteger tus datos personales. Cada año, miles de solicitantes caen víctimas de estafas que prometen agilizar el trámite o garantizar la aprobación de la visa a cambio de dinero. Para evitar ser engañado, es fundamental conocer los procedimientos oficiales y no compartir información sensible con terceros no autorizados.

Las autoridades consulares de Estados Unidos recomiendan siempre utilizar los canales oficiales para cualquier trámite relacionado con la visa.

El Buró de Asuntos Consulares de Estados Unidos recomienda que el trámite de visa sea realizado personalmente. No es necesario contratar los servicios de una agencia para llevar a cabo el proceso. Si necesitas orientación, el personal de la embajada y consulados está disponible para ayudarte con los requisitos.

Toma en cuenta estas recomendaciones.

Páginas oficiales

Para obtener información confiable, visita los sitios oficiales que terminan en .gov. La página de la Embajada de Estados Unidos en México es https://mx.usembassy.gov o en español https://mx.usembassy.gov/es. También puedes acceder a los más de 200 sitios web de embajadas y consulados en www.usembassy.gov. Las direcciones de correo electrónico oficiales también terminan en .gov.

Páginas no oficiales

El Departamento de Estado no respalda sitios web con terminaciones .com, .org o .net. Si obtienes información de estos sitios, compárala con la página oficial para verificar su autenticidad.

Ojo con las cuotas excesivas

Los estafadores suelen pedir pagos anticipados por correo electrónico o llamadas telefónicas. Las autoridades consulares no solicitan transferencias de dinero a otras personas ni aceptan depósitos a través de Western Union o Paypal. El costo de una visa de turista B2 es de $185 dólares. No pagues cantidades exorbitantes, ya que la información y los formularios están disponibles de manera gratuita.

Coyotes

Fuera de las embajadas y consulados, algunas personas ofrecen ayuda para llenar los formularios. Las autoridades no recomiendan utilizar estos servicios, ya que pueden ser una vía para estafas o robo de identidad. Si necesitas ayuda, busca a alguien de confianza.

Ofertas de empleo

Si recibes una oferta de trabajo en Estados Unidos y te piden dinero a cambio, podría ser una estafa. Incluso si la oferta es legítima, no puedes trabajar en Estados Unidos sin una Tarjeta de Residente Permanente (Tarjeta Verde), un Documento de Autorización de Empleo o una visa específica para empleo.

Cómo identificar un fraude en visas de trabajo

El Consulado de Estados en Monterrey ha advertido de algunas señales que podrían advertir que la oferta de trabajo que te hicieron es una estafa. Toma nota.

El reclutador o el patrón te envían una carta con logotipos de la embajada o de agencias de gobierno americano para informar que eres apto para tramitar la visa H2. Enfatizan que ningún consulado envía ese tipo de cartas.

El reclutador te pide dinero excesivo para obtener el trabajo. La visa H-2 cuesta $205 dólares y debería pagarla el empleador.

El supuesto reclutador no tiene información sobre el trabajo. Cualquier reclutador te debe informar sobre el nombre del empleador, dirección, puesto, salario y duración del contrato.

No te dan detalles sobre el trabajo que realizarás en la Unión Americana.