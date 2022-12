¿Cuáles son los días festivos oficiales en Estados Unidos para 2023?

Al igual que en México, en Estados Unidos se otorga descanso para trabajadores y estudiantes en los días feriados por las celebraciones más importantes del país.

El gobierno de la Unión Americana reconoce a nivel federal 11 días feriados, aunque a nivel estatal y local también hay días festivos que se otorgan a la población.

La ley marca que en estos días de festejos, los trabajadores tienen derecho a recibir un día libre de sus labores y se les pagará su salario normal. Sin embargo, en caso de que deban acudir a su empleo, se le pagará más de su sueldo ordinario.

Además, la Oficina de Administración de Personal precisa que “si un feriado cae en sábado, para la mayoría de los empleados federales, el viernes anterior se tratará como un feriado a efectos de pago y licencia”.

Parte de estos días de asueto se otorgan en lunes, así que los empleados pueden disfrutar de un fin se semana largo.

En algunos de los días feriados también se ofrecen descuentos en tiendas o manejan un horario especial de labores.

Estos son los días feriados oficiales avalados por el Congreso estadounidense:

- 1 de enero: por Año Nuevo.

- Tercer lunes de enero (16 de enero): por el aniversario del natalicio de Martin Luther King.

- Tercer lunes de febrero (20 de febrero): por el aniversario del natalicio de George Washington.

- Último lunes de mayo (29 de mayo): por el Memorial Day o Día de los Caídos.

- 19 de junio: por el Juneteenth o Día de la Libertad.

- 4 de julio: por el Día de la Independencia.

- Primer lunes de septiembre (4 de septiembre): por el Día del Trabajo.

- Segundo lunes de octubre (9 de octubre): por el Día de la Raza.

- 11 de noviembre: por el Día de los Veteranos.

- Cuarto jueves de noviembre (24 de noviembre): por el Thanksgiving Day o Día de Acción de Gracias.

- 25 de diciembre: por Navidad.

Happy Thanksgiving! Abraham Lincoln proclaimed the last Thursday of November 1863 as Thanksgiving to create unity in a broken country. Lots more on this beloved holiday in our historical newspaper archives. https://t.co/CW071sCXfC #ChronAm pic.twitter.com/nSf53q5HCd