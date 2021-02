El año nuevo lunar es una celebración proveniente de la cultura asiática que se realiza en la segunda luna nueva después del solsticio de invierno.

En China esta es la fiesta más importante del año y por ello se lleva a cabo el Festival de Primavera, que dura hasta 15 días. En Corea del Sur las festividades se prolongan por tres días.

El también llamado Año Nuevo Chino está relacionado con el zodiaco, así que siempre toma el nombre de un animal. Este año marca la llegada del año del búfalo de metal, luego de que el año pasado se celebró el año de la rata de metal.

El calendario por el que se rige el año nuevo lunar está ligado al patrón cíclico de la producción agrícola desde milenios atrás, según el Weatherhead East Asian Institute de la Universidad de Columbia. Estas fechas guiaban todas las actividades del campo, desde la siembra hasta la cosecha.

Antes, los campesinos registraban los ciclos de la luna y sabían que había cerca de 29 días y medio entre las lunas nuevas, por lo que en 12 revoluciones se completaban en 354 días.

