¿Cuándo se festeja el Día del Padre en Estados Unidos (2022)?

Estados Unidos dedica un día al año para celebrar a todos los padres de la nación, desde hace más de 50 años. En esta fecha, los estadounidenses aprovechan para mostrar todo el aprecio que sienten por sus papás de diferentes formas.

De acuerdo con la Federación Nacional de Minoristas (NRF), en este 2022 se espera una derrama económica de 20 mil millones de dólares en la Unión Americana para el Día del Padre.

Una encuesta realizada por la NRF arrojó que cada estadounidense estima gastar aproximadamente 171 dólares, entre regalos, comidas y otras celebraciones.

La mayoría de los encuestados planea dar como obsequio una salida especial para el Día del Padre. Los otros regalos más comunes son ropa, tarjetas de felicitación, dispositivos electrónicos y productos de cuidado personal.

De acuerdo con la Oficina del Censo de Estados Unidos, en el país seis de cada 10 hombres son padres y la mayoría tiene entre 20 y 29 años.

Estados Unidos celebra a los padres cada tercer domingo de junio, de acuerdo con el gobierno federal. Este 2022, la festividad caerá en el 19 de junio.

Aunque es una fecha festiva oficial, no está marcado como un día de asueto obligatorio.

En México también se festeja a los papás cada tercer domingo de junio, al igual que en Estados Unidos.

El origen del Día del Padre se atribuye a una mujer llamada Sonora Dodd, de Washington, quien fue criada junto con sus cinco hermanos por su padre, ya que su madre murió durante el parto.

Sonora escuchó en una iglesia un sermón durante el Día de las Madres y pensó en que padres como el suyo, que le habían dado todo a sus hijos, merecían tener también un festejo.

Father's Day wasn't always a done deal. Sonora Dodd championed the holiday following the widespread celebration of Mother's Day during the early years of the 20th Century. Read her argument in our online newspaper archives: https://t.co/CB7MVAhtym #FathersDay #ChronAm pic.twitter.com/KT4wjcLnlr