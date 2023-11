¿Te sentiste mal porque en tu trabajo no te dieron de descanso las fechas de Día de Muertos? Lamentablemente, el 1 y 2 de noviembre no son días de descanso obligatorio, según la Ley Federal del Trabajo (LFT). Pero no te desanimes, aún hay dos días de descanso obligatorio en lo que resta de 2023.

¿Qué son los días festivos de descanso obligatorio?

La Procuraduría Federal de la Defensa del Trabajo explica que los días festivos son aquellos días no laborables y se consideran de descanso obligatorio cuando lo marca la Ley Federal del Trabajo. Tienen por objeto que “el trabajador celebre, con entera libertad, las festividades cívicas o religiosas que se conmemoran en esas fechas”

¿Qué días festivos de descanso obligatorio quedan en 2023?

De acuerdo con lo señalado en el artículo 74 de la Ley Federal del Trabajo, los días festivos de descanso obligatorio que restan en este año son:

-Lunes 20 de noviembre por el Aniversario de la Revolución Mexicana.

-Lunes 25 de diciembre por Navidad.

Aprovecha que los siguientes días de descanso obligatorio caen en lunes y planea tus vacaciones o simplemente relájate.

¿Cuánto me deben pagar si trabajo en un día de descanso obligatorio?

Se deberá de cubrir el salario diario normal más el doble, tal y como lo explica el artículo 75 de la Ley Federal del Trabajo.

Además, si el día de descanso obligatorio coincide con el día de descanso semanal, es decir el día domingo, el patrón deberá de cubrir al trabajador el pago de la prima dominical que marca el artículo 71 de la Ley Federal del Trabajo, la cual es de un 25% por ciento, por lo menos, sobre el salario de los días ordinarios de trabajo.

“Derivado de lo anterior las y los trabajadores recibirán el triple del salario por ese día, más la prima dominical”, anotan.

Días festivos, de descanso obligatorio en México

1 de enero; El primer lunes de febrero en conmemoración del 5 de febrero; El tercer lunes de marzo en conmemoración del 21 de marzo; 1 de mayo; El 16 de septiembre El tercer lunes de noviembre en conmemoración del 20 de noviembre; El 25 de diciembre; Y el que determinen las leyes federales y locales electorales, en el caso de elecciones ordinarias, para efectuar la jornada electoral.

Para 2024 habrá otro día de descanso obligatorio. Será el 1 de octubre de 2024 debido a la sucesión del Poder Ejecutivo Federal, día en que Andrés Manuel López Obrador entregue la banda presidencial.

Si trabajas en día festivo y no te pagan conforme a lo marcado por la ley puedes reportarlo a la Procuraduría Federal de la Defensa del Trabajo al 800 717 2942 y 800 911 7877 o al correo orientacionprofedet@stps.gob.mx.