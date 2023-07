La Embajada de Estados Unidos en México pidió a los solicitantes de visa americana verificar su fecha en el recibo de pago de la solicitud de visa porque anunció que todos los recibos de pago emitidos antes del 1 de octubre de 2022 vencerán el 1 de octubre de 2023.

Quienes tengan un recibo con fecha anterior al 1 de octubre de 2022 deben asegurarse de programar su cita en el sistema antes del 30 de septiembre de 2023.

OJO: no importa si su cita se las dan en 2024 o 2025, el pago seguirá siendo válido para esas fechas siempre y cuando se PROGRAME la cita antes del 30 de septiembre de 2023.

“La cita que programes puede ser en cualquier momento en el futuro, pero debes programarla antes del 30 de Septiembre de 2023”.



Además, “todos los pagos de tarifas realizados a partir del 1 de Octubre de 2022 solo son válidos durante 365 días”, anotan.

La visa americana de turista ya cuesta $185 dólares

Si quieres tramitar próximamente tu visa, debes recordar que el Departamento de Estado de Estados Unidos aumentó el precio de solicitud de varias categorías, entre ellas las de B1/B2 de turismo.

“La tarifa de solicitud de visas de visitante para negocios o turismo (B1/B2 y BCC), y otras visas de no inmigrante (NIV) que no se basan en peticiones, como las visas de estudiante y de visitante de intercambio, ha aumentado de $160 dólares a $185 dólares”, anunció el Servicio Oficial de Citas para Visas del Departamento de Estado.

También aumentó el costo de visas para trabajadores temporales en categorías H, L, O, P, Q y R de $190 USD a $205 dólares.

La visa de ocupación especializada (categoría E) subió de $205 dólares a $315 dólares.

Es importante destacar que los solicitantes quienes hayan pagado una tarifa de solicitud de visa que esté actualmente válida y que no haya vencido, pero que aún no se han presentado a su entrevista de visa o estén esperando que se procese su caso, no se les cobrará ninguna tarifa adicional.

Los Consulados y Embajada de Estados Unidos en México aún presentan una saturación en las citas para tramitar la visa americana por primera vez.

La suspensión de labores durante la pandemia de Covid-19 todavía se refleja en los trámites de hoy en día, cuando las primeras citas para tramitar la visa americana por primera vez están hasta el año 2025.

Si quieres viajar a Estados Unidos es mejor que inicies el trámite de visa ahora, en especial si la requieres por primera vez. Aunque también se recomienda iniciarlo de inmediato en los casos de renovación porque son candidatos a renovar su visa sin entrevista aquellos cuya visa “viejita” tenga menos de 48 meses de haber expirado.

Los Servicios oficiales de información y citas de visa de Estados Unidos tienen las fechas aproximadas de citas por primera vez, si inicias el trámite en julio de 2023. Toma nota.

¿Cuándo hay citas para tramitar la visa por primera vez?

-Ciudad Juárez: 24 de abril de 2025.

-Guadalajara: 14 de agosto de 2025.

-Hermosillo: 18 de marzo de 2025.

-Matamoros: 29 de enero de 2025.

-Mérida: 24 de marzo de 2025.

-Ciudad de México: 28 de julio de 2025.

-Monterrey: 8 de abril de 2025.

-Nogales: 6 de mayo de 2025.

-Nuevo Laredo: 29 de enero de 2025.

-Tijuana: 26 de marzo de 2025.